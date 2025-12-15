En esta noticia

En el mundo de las inversiones, el plazo fijo es una de las herramientas más utilizadas para potenciar sus ahorros. En este contexto, los principales bancos del país publicaron sus tasas de interés para los depósitos de renta fija.

Te puede interesar

El dólar oficial se ofrece sin cambios: a cuánto cotiza este lunes en los bancos

Te puede interesar

Cambian los horarios de los bancos: este es el nuevo esquema de atención
Senior woman using an ATM
Senior woman using an ATMFuente: ShutterstockMiguel AF

Qué banco tiene la mejor tasa de interés para el plazo fijo

Desde la página del Banco Central informaron las tasas de interés de las entidades financieras del país:

  • Crédito Regional: 29,5% para clientes y 29% para no clientes.
  • Banco VOII: 28,5%
  • Banco Meridian: 28,5%
  • Bibank: 27%
  • Banco Hipotecario: 24% para clientes y 27% para no clientes
  • Banco de Tierra del Fuego: 27% para clientes y 23% para no clientes
  • Banco CMF: 27%
  • Banco del Sol: 27%
  • Banco Bica: 27%
  • Banco de Comercio: 27%
  • Banco del Chubut: 26,5%
  • Banco Julio: 26,5%
  • Banco de Corrientes: 26,5%
  • Banco Dino: 26%
  • Banco REBA: 26%
  • Banco Mariva: 26%
  • Banco de la Provincia de Córdoba: 25%
  • Banco Nación: 24,5%
  • ICBC: 24%
  • Banco Macro: 23%
  • Banco Masventas: 23%
  • Banco Credicoop: 23%
  • Banco Provincia: 23%
  • Banco Formosa: 23%
  • Banco Comafi: 22%
  • Banco Ciudad: 22%
  • BBVA: 21%
  • Banco Santander: 21%
  • Banco Galicia: 21%

Te puede interesar

Se viene un ciclón con lluvias intensas y ráfagas de viento: las zonas afectadas

Te puede interesar

El cielo se partirá en dos y llegará una tormenta cargada de nubes negras: máxima alerta para Buenos Aires y 11 provincias más

¿Cuánto gano si invierto en un plazo fijo?

MontoTNAMonto finalGanancia
$ 100.00029,5%$ 102.426$ 2.426
$ 500.00029,5%$ 512.130$ 12.130
$ 1 millón29,5%$ 1.024.260$ 24.260