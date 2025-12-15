En el mundo de las inversiones, el plazo fijo es una de las herramientas más utilizadas para potenciar sus ahorros. En este contexto, los principales bancos del país publicaron sus tasas de interés para los depósitos de renta fija.

Qué banco tiene la mejor tasa de interés para el plazo fijo

Desde la página del Banco Central informaron las tasas de interés de las entidades financieras del país:

Crédito Regional: 29,5% para clientes y 29% para no clientes.

Banco VOII: 28,5%

Banco Meridian: 28,5%

Bibank: 27%

Banco Hipotecario: 24% para clientes y 27% para no clientes

Banco de Tierra del Fuego: 27% para clientes y 23% para no clientes

Banco CMF: 27%

Banco del Sol: 27%

Banco Bica: 27%

Banco de Comercio: 27%

Banco del Chubut: 26,5%

Banco Julio: 26,5%

Banco de Corrientes: 26,5%

Banco Dino: 26%

Banco REBA: 26%

Banco Mariva: 26%

Banco de la Provincia de Córdoba: 25%

Banco Nación: 24,5%

ICBC: 24%

Banco Macro: 23%

Banco Masventas: 23%

Banco Credicoop: 23%

Banco Provincia: 23%

Banco Formosa: 23%

Banco Comafi: 22%

Banco Ciudad: 22%

BBVA: 21%

Banco Santander: 21%

Banco Galicia: 21%

¿Cuánto gano si invierto en un plazo fijo?