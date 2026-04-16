La cotización deldólar este jueves, 16 de abril de 2026 llegó a 3605.7 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo experimentó respecto a la sesión de inicio es de 0,3%. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una disminución del -0.76%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -11.81%. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia mixta, con un aumento inicial seguido de fluctuaciones que incluyen tanto incrementos como descensos. A pesar de algunos momentos de estabilidad, la tendencia general sugiere una cierta volatilidad en el mercado. La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 8.47%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 14.18%. La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y una posible mejora en la economía. Las personas que deseen comprar 100 dólares en Colombia deberán pagar 360,570 pesos colombianos. Para adquirir 200 dólares, el costo será de 721,140 pesos y para 500 dólares, se necesitarán 1,802,850 pesos.