¿Cae otro banco? JPMorgan le pide ayuda a Wall Street para rescatar a First Republic

JPMorgan Chase ha estado sondeando a bancos estadounidenses con el objetivo de llegar a una solución respaldada por el sector para apuntalar First Republic Bank, mientras los banqueros de Wall Street intentan contener las consecuencias del colapso de dos importantes instituciones financieras la semana pasada.

Las acciones de First Republic se han desplomado y la calificación de su deuda se ha rebajado tras la quiebra de Silicon Valley Bank, el pasado viernes.

JPMorgan, que está asesorando a First Republic, hizo llamadas el miércoles por la noche a varios bancos de Wall Street, entre ellos Morgan Stanley y Goldman Sachs, para encontrar financiación para First Republic, según dos personas familiarizadas con el asunto.

First Republic está explorando opciones que incluyen una ampliación de capital para reforzar su posición financiera. Sus acciones, que han caído un 66% en la última semana , subieron más de un 4% este jueves ante la esperanza de que se llegue a un acuerdo. No hay garantía de que First Republic sea capaz de obtener más financiación , en cuyo caso podría tener que explorar una venta, dijo una de las personas.

Esto se produce después de que First Republic obtuviera financiación de la Reserva Federal y de JPMorgan el domingo para reforzar su posición financiera, lo que le proporcionó u$s 70.000 millones de liquidez no utilizada, excluyendo el dinero disponible del nuevo Programa Federal de Financiación Bancaria a Plazo.

First Republic ha luchado por recuperar la confianza de los inversores tras la quiebra de Silicon Valley Bank el viernes, seguida por la de Signature Bank el domingo. El precio de sus acciones ha bajado más de un 70% desde que la Corporación Federal de Seguro de Depósitos intervino para hacerse cargo de Silicon Valley Bank, lo que desató el temor a que el contagio se extendiera a otros prestamistas regionales.

El martes, Moody's puso todas sus calificaciones a largo plazo de First Republic en vigilancia para una rebaja, diciendo que reflejaban la dependencia del banco de depósitos no asegurados y pérdidas no realizadas en valores mantenidos hasta su vencimiento. Fitch y S&P Global recortaron la calificación crediticia de First Republic el miércoles.

Las dificultades de First Republic se producen a pesar de las garantías del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de que los reguladores harán "todo lo necesario" para proteger a los depositantes y de las medidas de financiación de emergencia del gobierno para aumentar la liquidez.