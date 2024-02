"Hombre de edad avanzada y con mala memoria": Biden responde a las demoledoras acusaciones sobre su estado mental

En una conferencia de prensa organizada precipitadamente en la Casa Blanca el jueves por la noche, Joe Biden arremetió contra el informe del consejero especial del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que califica al presidente como "un anciano bienintencionado con mala memoria".

El informe, publicado a primera hora del día, ofrecía una imagen perjudicial para la carrera política de Biden, a pesar de haber sido eximido de cargos penales tras una investigación que ha durado meses.

El consejero especial Robert Hur, republicano a cargo de la investigación sobre el manejo por parte del presidente de material clasificado hallado en sus residencias y oficinas privadas, llegó a la conclusión de que Biden (de 81 años) había "retenido y divulgado intencionadamente" material sensible.

Aunque en el informe se explicaba que Biden no se enfrentaría a ninguna causa penal, afirmaba que la "memoria del presidente pareció significativamente limitada" durante las entrevistas con la oficina de Hur en 2023, así como con un escritor desconocido que empezó a elaborar sus memorias en 2017.

Aunque crece la inquietud sobre su avanzada edad, el presidente intenta convencer a los votantes de que avalen su candidatura para los próximos cuatro años en la Casa Blanca.

"Mi memoria está bien", replicó Biden en la rueda de prensa del jueves por la noche, que hostil a medida que los periodistas gritaban preguntas sobre su edad y agudeza mental.

Según el informe, en las entrevistas con el consejero especial, el presidente "no recordaba cuándo fue vicepresidente" y no podía recordar, "ni siquiera con varios años de diferencia", cuándo murió su hijo, Beau Biden.

Biden se mostró visiblemente indignado cuando le preguntaron por su hijo. "¿Cómo demonios se atreve a afirmar algo así?". No necesito que nadie me recuerde cuándo falleció, espetó en referencia a las acusaciones del abogado especial. El informe señala que, junto con la "cooperación" de Biden con la investigación, los letrados podrían llegar fácilmente a la conclusión de que Biden "cometió un error inocente" y no tenía intención de infringir la ley.

"También hemos considerado que, en un juicio, el señor Biden probablemente se presentaría ante un jurado, como lo hizo cuando le entrevistamos, como un hombre simpático, bienintencionado, de edad avanzada y con mala memoria . Sería difícil convencer a un jurado de su culpabilidad por un delito grave que requiere un estado mental de voluntariedad", decía el informe.

Biden no dudó en rebatir esa descripción. " Tengo buenas intenciones, soy un hombre mayor y sé lo que hago . He sido presidente y he vuelto a poner en pie a este país. No necesito su recomendación", espetó.

El informe llega después de que el presidente haya tenido varios fallos de memoria en los últimos días. En un evento en Nevada la semana pasada, Biden confundió a François Mitterrand, el expresidente de Francia que murió en 1996, con el actual presidente, Emmanuel Macron.

El miércoles, en dos actos distintos de recaudación de fondos en Nueva York, Biden se refirió al difunto canciller alemán Helmut Kohl cuando relataba una anécdota con la excanciller alemana Angela Merkel.

El presidente volvió a confundirse en la conferencia de prensa del jueves, al referirse al presidente de Egipto, Abdel Fattah El-Sisi, como el líder de México en respuesta a la pregunta de un periodista sobre la guerra entre Israel y Hamás en Gaza.

El informe del asesor especial -y los fallos de Biden el jueves por la noche- darán munición a los detractores que cuestionan constantemente si el presidente está en condiciones de servir otro mandato. En caso de resultar reelegido, tendría 82 años cuando preste juramento y 86 cuando deje el cargo.

Donald Trump, de 77 años, el favorito republicano para enfrentarse a Biden en noviembre, ha llamado la atención sobre este asunto en repetidas ocasiones durante la campaña electoral.

"Un hombre demasiado incapaz de rendir cuentas por el mal manejo de información clasificada es ciertamente inadecuado para el Despacho Oval", dijeron los líderes republicanos en la Cámara de Representantes de EE.UU. en un comunicado.

"No estamos de acuerdo con una serie de comentarios imprecisos e inapropiados que aparecen en el informe,. La realidad es que el presidente Biden se toma muy en serio la información clasificada y se esfuerza por protegerla", declaró en un comunicado Richard Sauber, asesor especial de Biden.

En una carta al final del informe, el abogado personal de Biden, Bob Bauer, y Sauber aseguraron que el "relato" del informe sobre la memoria del presidente no era "preciso ni apropiado".

En enero de 2023, el fiscal general de EEUU, Merrick Garland, nombró a Hur para que investigara la posible manipulación indebida de documentos clasificados. El informe de Hur, de 345 páginas y presentado el jueves al Congreso, concluye que Biden guardó material clasificado, incluso sobre política militar y exterior en Afganistán, después de dejar su cargo como vicepresidente de Barack Obama.

El informe concluía que era "plausible" que los materiales hubieran sido trasladados por error. En conjunto, según el informe, las pruebas no demuestran la culpabilidad de Biden más allá de toda duda razonable, que es la norma legal para las condenas penales.

Tras la revelación de los documentos en enero de 2023, los legisladores republicanos mostraron su indignación ante las críticas del presidente y de sus compañeros demócratas sobre el mal uso de material sensible por parte de Trump.

Trump fue procesado por cargos presentados por otro asesor especial, Jack Smith, por almacenar ilegalmente documentos clasificados en su finca de Mar-a-Lago, en Florida. Los fiscales lamentaron que el expresidente se resistiera a entregar el material durante meses y supuestamente mintiera a las autoridades, a diferencia de Biden.

Trump defendió su inocencia de los cargos que se le imputaban. En un comunicado, el expresidente aseguró que el informe Hur demostraba que había un "sistema judicial arbitrario".

"El caso de los documentos de Biden es totalmente diferente y más grave que el mío. No hice nada malo y cooperé mucho más", añadió Trump.