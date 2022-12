Alerta Ómicron en China: "No tenemos camas ni oxígeno en los hospitales", advierte Beijing

Los hospitales de Beijing se están viendo desbordados por adultos mayores enfermos de Covid-19 apenas unas semanas después de que China abandonara sus estrictas medidas de contención del coronavirus, con una escasa preparación para la ola de casos que ahora asola el país.

Las salas de urgencias se han quedado sin camas para los pacientes, los enfermos esperan durante horas a las ambulancias y muchos médicos están demasiado enfermos de Covid para trabajar. Algunas instalaciones están tan sobrecargadas que se están quedando sin oxígeno para los que tienen problemas respiratorios.

"No tenemos camas, no tenemos oxígeno y hay una sala llena de enfermos esperando", dijo un trabajador sanitario de la sala de urgencias del Hospital Chaoyang de Beijing, que ya ha llenado las camas extra que se colocaron en un pasillo y la sala de espera.

Covid: China calcula que ya hay 250 millones de contagiados en sólo 20 días



Durante mucho tiempo se pensó que el sistema sanitario de Beijing era uno de los mejor preparados del país para hacer frente a una ola de infecciones por Covid. Pero la decisión del gobierno central este mes de abandonar abruptamente su draconiana política de Covid cero, que había mantenido a raya la enfermedad durante casi tres años mediante testeos masivos y cuarentenas, ha desencadenado uno de los mayores brotes de coronavirus del país.

La afluencia ha creado un cuello de botella, sobre todo en los servicios de urgencias de la capital, según las conversaciones mantenidas con una docena de profesionales médicos de cinco servicios de urgencias del centro de Beijing, que no quisieron dar sus nombres o pidieron que no se les nombrara.

"Todos los médicos están de licencia, no tenemos adónde enviar a los pacientes porque otros departamentos no tienen médicos suficientes", dijo una neuróloga de guardia en el Hospital de la Amistad de Beijing.

"Las salas de urgencia están atascadas de pacientes, tardamos mucho más de lo normal en trasladarlos", explica tosiendo a través de su barbijo. Ella y otros médicos convalecientes de Covid estaban siendo enviados para apoyar en urgencias, dijo.

La saturación de las salas de urgencias está dejando a los equipos de ambulancias sin espacio donde meter a los numerosos pacientes, retrasando la llegada de los vehículos de rescate a los hospitales y haciendo esperar durante horas a las familias que necesitan ayuda en casa.

"El problema es que no podemos irnos, tenemos una gran acumulación de gente esperándonos, pero nos vemos obligados a esperar aquí porque no hay camas, los ancianos no pueden bajarse de la camilla, no podemos tirarlos al suelo", dijo un médico a las puertas de urgencias del hospital de Chaoyang.

Ómicron en China: crecen los casos de Covid en Beijing y hay preocupación por el sistema santitario



Dentro de urgencias, una mujer de 90 años con Covid estaba acostada en la camilla de la ambulancia, con un goteo intravenoso en el brazo. "Hemos esperado tres horas a que llegara una ambulancia, otros hospitales no nos han aceptado", dijo su hijo, que no quiso dar su nombre. "La llevaremos a casa cuando consigamos medicamentos", añadió.

Pero seis horas más tarde, la camilla de la ambulancia estaba encajonada entre catres y la mujer conectada al oxígeno. Un médico de la unidad de cuidados intensivos del hospital dijo que también estaba llena.

China deja atrás la política de Covid cero ante el creciente costo para la economía



Los médicos del Hospital Chaoyang y del Hospital de la Amistad de Beijing dijeron que estaban trasladando a los pacientes a las salas de Medicina Integral Chaoyang de Beijing, un centro de urgencias construido especialmente. Para el martes también estaba casi al límite de su capacidad.

"Tenemos médicos, pero no camas", dijo una enfermera de una de las salas del hospital. Un médico en otra sala Covid llena de pacientes ancianos dijo que esperaba cubrir pronto la última cama disponible. Una "sala de observación de urgencias" adyacente se había convertido en un depósito de cadáveres improvisado. Periodistas de Financial Times vieron seis cadáveres allí el martes.

China ha informado oficialmente un aumento de sólo seis muertes por Covid desde el 3 de diciembre . La mayoría de los analistas creen que la cifra real es probablemente mucho mayor , ya que el coronavirus está infectando por primera vez a decenas de millones de personas. El martes, los máximos responsables sanitarios chinos declararon que habían cambiado su forma de contabilizar las muertes por Covid, excluyendo un gran número de muertes relacionadas con el coronavirus.

COVID en China: advierten que el país se arriesga a una "ola de infecciones" tras flexibilizar las restricciones



Ben Cowling, profesor de epidemiología de la Universidad de Hong Kong, calculó que la capital china, con una población de 22 millones de habitantes, había tardado unas dos semanas en alcanzar su pico de infección desde que se relajaron los controles de Covid.

"Las últimas variantes Ómicron son tan transmisibles y, debido también a la falta de medidas de mitigación, se han propagado más rápido que nunca", afirmó, señalando que parece que se ha hecho poco para ralentizar la propagación y aplanar la curva.

"Incluso la distribución de los casos a lo largo de una semana o dos podría marcar la diferencia, porque se dispone de más tiempo para hacer frente a las cosas, y cuando todos los casos graves llegan al mismo tiempo, es el peor escenario posible", afirmó.

FT | La cárcel china del Covid: cómo se pasan los días en un centro de detención secreto

FT | La cárcel china del Covid: la cuarentena

FT | La cárcel china del Covid: la liberación

Esta es la situación que se vive en Beijing. Los hospitales de la ciudad están saturados, incluso cuando los residentes que se han recuperado de Covid empiezan a volver lentamente a sus oficinas y restaurantes.

"No podíamos encontrar una cama de hospital. Las salas estaban completamente desbordadas y falta personal", dijo el familiar de un hombre de unos 80 años que murió en su casa de Beijing el fin de semana. Dijo que los médicos habían desaconsejado la vacunación al abuelo debido a sus problemas de salud subyacentes.

La ciudad ha hecho un mejor trabajo para mantener el coronavirus fuera de los geriátricos, que desde mediados de septiembre recibieron la orden de cerrarse al mundo exterior. Cinco residencias de ancianos de Beijing visitadas por FT permanecieron bajo estricto aislamiento. Los empleados, a los que no se permitía salir, utilizaban desinfectante para rociar los suministros que entraban.

" No hemos tenido ningún caso porque básicamente no tenemos contacto con el mundo exterior ", gritó el director de Zhaohe Elderly Care, en el sureste de Beijing, desde detrás de una reja. Dijo que 37 ancianos permanecían a salvo en el interior.

El Hospital Chaoyang y el Hospital de la Amistad de Beijing remitieron las preguntas a la Comisión de Salud de Beijing, que no respondió a una solicitud de comentarios.