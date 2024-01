Alerta inversores: se viene una subasta récord de bonos del Tesoro

El Tesoro de Estados Unidos celebrará una de las mayores subastas de deuda de su historia en los próximos tres meses, en un esfuerzo por reducir el enorme déficit presupuestario federal.

El Tesoro anunció este miércoles que aumentará el tamaño de las subastas en la mayoría de los vencimientos para los próximos tres meses, con subastas a dos y cinco años que alcanzarán tamaños récord. La subasta a cinco años de abril, por u$s 70.000 millones, sería la mayor de la historia para deuda con vencimiento a dos años o más.

EE.UU. ha aumentado su endeudamiento en los últimos trimestres, a medida que crecía la diferencia entre el gasto público y los ingresos fiscales. El déficit federal se situó en u$s 1,7 billón el año pasado.

Sin embargo, el Tesoro añadió que esperaba que éste fuera el último aumento de las subastas de los llamados cupones -como se conoce a los bonos a más largo plazo- durante un tiempo. Las letras del Tesoro, que tienen un vencimiento inferior a dos años, no ofrecen pagos regulares de cupones.

"Sobre la base de las actuales necesidades de financiación previstas, el Tesoro no prevé la necesidad de aumentar el tamaño de las subastas de cupones nominales o FRN [floating rate note], más allá de las anunciadas hoy, al menos durante los próximos trimestres", declaró.

Para hacer frente a sus necesidades de financiación, el volumen de las subastas de bonos a dos y cinco años aumentará en u$s 3000 millones al mes, al mismo ritmo que el trimestre anterior. Tras un salto inicial mayor en febrero, las subastas a 10 y 30 años aumentarán en u$s 2000 y u$s 1000 millones respectivamente.

En sus subastas trimestrales de refinanciación de la próxima semana, el Departamento del Tesoro venderá u$s 121.000 millones en obligaciones a dos años, casi en línea con las expectativas de los principales operadores.

Los bonos del Tesoro subieron con fuerza a media mañana en Nueva York, y el rendimiento a dos años bajó 0,15 puntos porcentuales, hasta el 4,21%. Sin embargo, los operadores atribuyeron los movimientos a una cifra de empleo inferior a la esperada, recopilada por el procesador de sueldos ADP, y al nerviosismo ante la reunión de la Reserva Federal.

Mike Riddell, gestor de carteras de fondos de renta fija de Allianz Global Investors, afirmó que "l a dinámica de la oferta aparecerá cada vez más en el radar de los inversores en vísperas de las elecciones estadounidenses , sobre todo por el aumento del déficit como consecuencia de los planes de [Donald] Trump de reducir la tasa del impuesto de sociedades del 21% al 15%".

Sin embargo, es probable que los inversores celebren la noticia de que el Tesoro no espera volver a aumentar la emisión después de este trimestre , después de haber afrontado tres trimestres consecutivos de aumentos de la emisión.

"La buena noticia es la proyección de que la emisión ha tocado techo en líneas generales... La historia de la emisión sigue siendo aterradora, pero el hecho de que no haya más aumentos es un resquicio de esperanza", dijo Padhraic Garvey, jefe de investigación para las Américas de ING.

El anuncio se produce horas antes de la reunión de política monetaria de la Fed, en la que se espera que mantenga las tasas de interés en los niveles actuales.

Los funcionarios podrían abordar el programa de ajuste cuantitativo [quantitive tightening o QT] del banco este miércoles, después de que las actas de su última reunión mostraran que algunos miembros habían comenzado a discutir la posibilidad de poner fin a esta política.

En la actualidad, la Fed está reduciendo el tamaño de su balance, pero podría ralentizar o poner fin a ese proceso si surgen problemas de liquidez en el mercado. El fin del QT, junto con el cese de los aumentos del tamaño de las subastas, aliviaría en cierta medida la presión sobre los inversores del mercado del Tesoro para que sigan absorbiendo niveles de deuda tan elevados.