Eliminar la humedad de las paredes representa una de las tareas más complicadas en el hogar. Las manchas oscuras, el olor a moho y los problemas de salud que ocasiona hacen urgente encontrar soluciones rápidas y efectivas. Aunque el bicarbonato y el vinagre son opciones tradicionales, hay un truco casero alternativo que puede solucionar el problema sin necesidad de gastar en productos costosos ni en placas especiales.

¿Cómo eliminar la humedad de las paredes con un truco casero?

El método consiste en preparar una mezcla simple de vinagre blanco y agua en partes iguales, colocada en un rociador. A diferencia de otros métodos, no necesita bicarbonato de sodio ni materiales difíciles de encontrar.

Limpiar las paredes y remover el moho puede ser un gran desafío.

Rociar la solución directamente sobre las áreas afectadas por humedad o moho.

Dejar actuar entre 15 y 20 minutos, según la gravedad del problema.

Frotar con un trapo o esponja y enjuagar con agua limpia.

Secar con un paño.

¿Cómo tratar la humedad compleja de manera efectiva?

En casos de humedad más complicada, lo recomendable es:

Aplicar la mezcla y dejar actuar al menos 20 minutos.

Frotar la zona con firmeza y repetir el proceso si es necesario.

Asegurar una buena ventilación del ambiente para evitar la reaparición de la humedad.

¿Qué métodos caseros son efectivos para eliminar manchas?

Además del vinagre diluido, existen otros métodos caseros que también son efectivos: