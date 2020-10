“La vacuna no es la única salida, es importante el desarrollo de un tratamiento”

Todas las miradas del mundo están puestas actualmente en el sector farmacéutico, a la espera de una vacuna que ponga fin a la pandemia. Sobre esa responsabilidad y las complejidades que implica llevar a cabo tamaña investigación, disertó Cristian Von Schulz, managing Director del Grupo Merck en Argentina y General Manager del negocio de Biopharma para el Cono Sur.

“La vacuna es una preocupación fundamental de la sociedad hoy en día. Una pandemia es totalmente disruptiva y en este punto la industria farmacéutica tomó un rol preponderante. Pero tenemos que explicarle a la gente cómo se hace un producto farmacéutico, cómo se desarrolla una vacuna. Entender que son procesos lentos, requieren un proceso científico muy cuidado, muy claro, que sea validado por pares y autoridades regulatorias. Se va avanzando en determinados hitos, pero el hito final es la aprobación regulatoria”, señaló Von Schulz.

El directivo de Merck también se refirió a la ansiedad que se genera en ese contexto, y aclaró que “los desarrollos farmacéuticos científicos, no tienen tiempos televisivos”. “Normalmente se está buscando la noticia semanal, de qué está pasando con la vacuna hoy. Pero no hay novedades hasta que un estudio clínico no termine. Ese proceso es complejo, y por lo tanto hay que ir acompañándolo”, sostuvo Von Schulz, quien agregó: “Sin dejar de lado que la vacuna no es la única salida a la que uno tiene que poner foco. También es importante el desarrollo de un tratamiento que de alguna forma cambie la historia natural de lo que estamos haciendo”.

Cardiólogo y con experiencia en emergencias, sostuvo que su formación lo ayudó a tomar muchas decisiones para el funcionamiento de la compañía durante la pandemia. Además, destacó que cuenta con un equipo de trabajo “diverso, porque Merck es una compañía que está diversificada”. “La diversidad en todos sus aspectos es un gran valor que pregonamos. Nos une algo muy claro, que es el propósito. El propósito de una empresa de ciencia y tecnología en tiempos como estos es finalmente poner todos los recursos que tenemos para afrontar la emergencia”.