El Corte Inglés ofrece un paquete con vuelos, hotel y desayuno incluido. Ideal para descubrir la ciudad en 4 días.

Buenas noticias para los mayores de 60 años: El Corte Inglés ofrece viajes por menos de 200 euros a una de las playas más hermosas

El Corte Inglés tiene una oferta imperdible: 5 noches en el ‘caribe español’ por menos de 400 euros

En esta noticia Qué se puede hacer en Londres durante 4 días

Reservar un viaje internacional sin complicaciones y a buen precio es posible. Viajes El Corte Inglés ha puesto a disposición de los viajeros una oferta atractiva para conocer Londres, uno de los destinos europeos más visitados, sin que el presupuesto sea una barrera.

Este paquete para dos personas incluye vuelos directos desde Madrid, tres noches de alojamiento y tasas. Todo por un precio de promoción por Black Friday de menos de 500 euros por persona.

Londres combina historia, arquitectura moderna y una oferta cultural vibrante que se puede disfrutar en pocos días.

¿Qué incluye el paquete de El Corte Inglés Viajes?

La propuesta está pensada para quienes buscan comodidad y un plan cerrado. El paquete ofrece:

Vuelos de ida y vuelta desde Madrid a Londres.

Tres noches en hotel

El hotel asignado se encuentra en zonas bien conectadas con el centro de Londres, ideal para turistas que desean aprovechar al máximo su estancia.

Qué se puede hacer en Londres durante 4 días

Con cuatro días por delante, Londres ofrece un sinfín de planes para todos los gustos. Una ruta clásica incluye la visita al Big Ben, el London Eye y un paseo por el Támesis. Los amantes de la historia pueden explorar la Torre de Londres, la Abadía de Westminster y el Museo Británico, todos con entrada gratuita.

Para una experiencia local, es recomendable recorrer los mercados de Camden Town, probar el famoso “fish and chips” en un pub típico y descubrir el encanto de barrios como Notting Hill o Shoreditch. El arte también tiene su espacio con visitas al Tate Modern o la National Gallery, ideales para tardes lluviosas.

Cómo reservar y qué tener en cuenta

Las reservas pueden hacerse en las agencias de El Corte Inglés, vía telefónica o en su web oficial. Se recomienda realizar la compra con antelación para asegurar disponibilidad, ya que los paquetes son limitados.

Una vuelta en la noria más famosa de Europa permite obtener las mejores vistas de la capital británica.

El precio inicia desde 468 euros, pero este puede variar en función de la fecha, el hotel asignado y la antelación con la que se reserve. La oferta está sujeta a disponibilidad y condiciones particulares de contratación.

Esta propuesta representa una oportunidad ideal para quienes desean conocer Londres con un presupuesto cerrado y sin sorpresas. Además, al tratarse de un viaje organizado por una agencia consolidada, se garantiza respaldo, seguridad y atención personalizada en todo momento.