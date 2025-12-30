Al elegir un destino para una escapada, muchas personas priorizan lugares donde puedan descansar de la rutina. Por ello, en lugar de optar por grandes ciudades, prefieren destinos donde el ritmo de vida sea menos ajetreado.

Una excelente opción en Cataluña es Cubelles, situado en la Costa Dorada entre Barcelona y Tarragona. Este municipio es ideal para quienes buscan una escapada que mezcle playas, historia y tranquilidad.

Conocido por su entorno natural, sus playas poco concurridas y una cultura local rica en tradiciones, este lugar es perfecto para disfrutar de una corta pero memorable estancia.

Se encuentra a 1 hora de Barcelona y es el destino ideal para escapar de la rutina: tiene playas de ensueño y una rica historia. (foto: Pexels).

Descubre la belleza natural y las playas de Cubelles

Uno de los principales atractivos de Cubelles son sus playas tranquilas y espaciosas, perfectas para quienes buscan escapar de las multitudes. La Playa de la Mota de Sant Pere y la Playa de Les Salines destacan por sus aguas cristalinas y arena dorada, convirtiéndose en lugares ideales para relajarse bajo el sol mediterráneo.

Asimismo, la desembocadura del río Foix alberga un espacio natural protegido, donde es posible observar aves autóctonas y migratorias en su hábitat. Este entorno se puede explorar mediante visitas guiadas, que se organizan mensualmente para aquellos interesados en la biodiversidad de la región.

Legado histórico y cultural

Cubelles se presenta como un destino con una rica identidad histórica. El Castillo de los Marqueses de Alfarràs, una imponente estructura medieval, se alza sobre el paisaje local, brindando vistas panorámicas de la ciudad y su costa.

Asimismo, la Iglesia de Santa María y el edificio de L'Aliança, una institución recreativa establecida en 1914, son parte del patrimonio cultural que refleja la vida social de la localidad a lo largo de más de un siglo.

Sabores y entretenimiento en la comunidad

Cada viernes, en la Plaça del Mercat, se lleva a cabo el mercado semanal de Cubelles, un espacio donde tanto los residentes como los visitantes pueden adquirir productos frescos y artesanales.

Este mercado se ha convertido en un punto de encuentro para quienes desean sumergirse en la vida cotidiana del municipio y degustar los sabores auténticos de la región, que incluyen una variada oferta de frutas, verduras y especialidades locales.

Además, los restaurantes de la zona ofrecen platos tradicionales de la cocina mediterránea , ideales para complementar la experiencia.

Diversión en la Naturaleza

Para los entusiastas de las actividades al aire libre, Cubelles ofrece una amplia gama de opciones. El Parque Natural del Foix dispone de diversas rutas de senderismo que permiten a los visitantes sumergirse en la belleza de la naturaleza mientras exploran el paisaje local.

Asimismo, el puerto deportivo se presenta como el lugar perfecto para quienes desean practicar deportes acuáticos, como vela, paddle surf y snorkel, brindando una forma activa de descubrir la costa.

Accede a B-20 en Cornellà de Llobregat desde Carrer de Sepúlveda y C-31.

Dirígete por C-32 hacia C-31 en Sant Pere de Ribes. Toma la salida 26 de C-32.

Continúa por C-31 en dirección a Cubelles.

La distancia es de 51 km y el tiempo de viaje es de 53 minutos.