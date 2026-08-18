Japón en Extremadura: la localidad de menos de 350 habitantes donde florecen más de un millón de cerezos cada año.

Cada primavera, se modifica el mapa emocional del turismo en España. Existen destinos que emergen únicamente durante unas semanas, cuando la naturaleza se impone y transforma un paisaje cotidiano en algo extraordinario.

Esto es precisamente lo que acontece en el Valle del Jerte, en Extremadura, donde pequeños municipios como Valdastillas, con menos de 350 habitantes, se ven inmersos en un fenómeno que rebasa lo local. Más de un millón de cerezos en flor engalanan el territorio y convierten la región en uno de los espectáculos naturales más ansiados del país.

Japón en Extremadura: la localidad de menos de 350 habitantes donde florecen más de un millón de cerezos cada año. Fuente: Shutterstock Shutterstock

El Valle del Jerte se llena de cerezos en flor y cambia este pueblo de Extremadura

El municipio de Valdastillas, uno de los lugares más emblemáticos del Valle del Jerte, queda prácticamente rodeado por la floración anualmente. Según se indica, esta comarca alberga más de un millón y medio de cerezos en flor, dispuestos en terrazas de cultivo que adornan las laderas de norte a sur.

Durante el periodo de floración, que habitualmente tiene lugar entre finales de marzo y principios de abril, el paisaje se transforma completamente en un manto blanco. No se trata de un fenómeno aislado: la abundancia de árboles genera una continuidad visual que metamorfosea montañas enteras.

El impacto turístico es inmediato. Miles de personas se trasladan cada año a esta región de Extremadura para recorrer rutas, miradores y caminos rurales que permiten contemplar el fenómeno desde diversas perspectivas. Además, la floración no ocurre de manera simultánea, lo que prolonga el espectáculo durante varios días.

Las flores de las cerezas del Valle del Jerte. (FOTO: Pixabay)

Los cerezos en flor del Jerte y su conexión con Japón

La comparación con Japón se presenta de manera inevitable. El fenómeno de los cerezos en flor evoca imágenes del sakura japonés; sin embargo, en el caso del Valle del Jerte, el origen es completamente distinto.

No existen parques urbanos ni una planificación ornamental. Los cerezos son parte de una estructura agrícola tradicional que se remonta a siglos pasados. La producción de cereza constituye uno de los pilares económicos de la región y la floración es simplemente una fase preliminar de ese ciclo productivo.

Esta diferencia transforma la experiencia del visitante. No se trata únicamente de contemplar un paisaje, sino de recorrer un territorio que permanece activo, donde cada árbol cumple una función específica. Según la promoción turística de la zona, este equilibrio entre naturaleza y actividad humana es uno de los elementos más apreciados por quienes visitan la comarca.

Asimismo, la orografía del terreno aporta un elemento diferenciador. Las laderas escalonadas permiten observar cómo avanza la floración de acuerdo con la altitud, generando diversas capas visuales que no se encuentran en otros destinos similares.

Qué saber antes de visitar el pueblo y cuándo ver la floración en su máximo esplendor

El fenómeno de los cerezos en flor en el Valle del Jerte presenta una ventana temporal muy específica. Las fechas varían anualmente en función de las condiciones climáticas, por lo que resulta fundamental consultar pronósticos antes de planear el viaje.

Durante la floración se lleva a cabo el programa turístico denominado “Cerezo en Flor”, promovido por la Junta de Extremadura y entidades locales, el cual comprende rutas guiadas, actividades culturales y ofertas gastronómicas relacionadas con la región. Esta información se puede consultar en los portales de turismo oficiales de la zona.

La considerable afluencia de visitantes obliga también a planificar el desplazamiento con antelación. El acceso a ciertos miradores o senderos puede presentar restricciones en los días de mayor concurrencia, especialmente los fines de semana.

Valdastillas, a pesar de su reducido tamaño, se convierte en uno de los puntos más emblemáticos de este fenómeno. Su entorno permite observar de cerca la magnitud de la floración y entender por qué este rincón de Extremadura se ha consolidado como uno de los destinos más singulares de la primavera en España.