Si bien lleva apena un puñado de ingredientes, el secreto para hacer una buena mayonesa casera está en la elección de los mismos. Esto es algo muy importante con el aceite, algo que Karlos Arguiñano explicó recientemente. Durante una reciente emisión de su programa Cocina Abierta, emitido por Antena 3, el cocinero recomienda evitar aceites fuertes y optar por opciones más suaves. Este truco de Arguiñano define el equilibrio final de la mayonesa y explica por qué muchas recetas fallan sin que se entienda bien el motivo. Para una buena receta de mayonesa, el aceite no puede dominar el conjunto. Cuando se utiliza un aceite de oliva intenso, el sabor se impone y deja una sensación amarga o pesada. Por eso, Arguiñano insiste en usar aceite para mayonesa más suave, como el aceite de girasol o un aceite de oliva de baja intensidad. Esto permite que la emulsión sea más estable y que el resultado final sea equilibrado. No se trata solo de gusto: también afecta a la textura. En la práctica, este cambio marca la diferencia entre una mayonesa casera que acompaña el plato y otra que lo tapa. El sabor neutro facilita que la salsa funcione con pescados, carnes o ensaladas sin imponerse. La mayonesa no es solo una mezcla de ingredientes. Es una emulsión, un proceso en el que el aceite se integra con el huevo hasta formar una textura homogénea. Si uno de esos elementos falla, el resultado también. El uso de un aceite demasiado fuerte altera ese equilibrio. No solo cambia el sabor, también puede afectar la estabilidad de la mezcla. Una emulsión más pesada es más difícil de trabajar y más propensa a cortarse. El tipo de grasa influye directamente en el perfil sensorial de los alimentos y en su comportamiento durante la preparación. En el caso de la mayonesa casera, esto se traduce en una salsa más ligera, estable y versátil cuando se eligen aceites suaves. El aceite es el primer paso, pero no el único. Para quienes buscan cómo hacer mayonesa sin fallos, hay otros factores que conviene ajustar desde el inicio. La temperatura de los ingredientes es uno de ellos. Huevo y aceite deben estar a temperatura ambiente. Si están fríos, la emulsión se vuelve inestable y aumenta el riesgo de que la mezcla se corte. También influye el ritmo. Añadir el aceite de forma progresiva permite que la mayonesa casera se emulsione correctamente. Si se incorpora demasiado rápido, la estructura no se forma bien y la textura se pierde. El último ajuste es el ácido. Un poco de limón o vinagre no solo aporta sabor, también ayuda a estabilizar la mezcla. Ese equilibrio final es el que convierte una preparación básica en una mayonesa perfecta, con textura firme, sabor limpio y sin el amargor que suele aparecer cuando se elige mal el aceite. Se recomienda evitar el aceite de oliva virgen extra, ya que puede dar un sabor demasiado fuerte a la mayonesa. Preparación La clave está en no mover la batidora al inicio y luego hacerlo de forma progresiva. Según explica Karlos Arguiñano, la mayonesa puede estar lista en apenas 15 segundos.