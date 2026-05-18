Sumar, la coalición refundada por grupos de izquierdas, acelerará la elección de un nuevo candidato para las elecciones generales antes de este verano, después de conocer los resultados de las autonómicas andaluzas del pasado domingo, que no han sido satisfactorios para el espacio. La líder de Movimiento Sumar, Lara Hernández, ha dicho este lunes en declaraciones a los medios que el hecho de que el PP haya perdido la mayoría absoluta en Andalucía “es una gran noticia”, pero ha señalado que siguen “alerta y muy vigilantes ante el ascenso generalizado de la extrema derecha en nuestro país”. “Por eso nos parece importante apretar el acelerador”, ha añadido en referencia a los pasos que prevé dar la nueva coalición Sumar, que, por el momento, integran Movimiento Sumar junto a IU, Más Madrid y los comunes. La líder ha hecho alusión a la elección de un nuevo candidato para las elecciones generales, un asunto que cree que hay que poner ya “encima de la mesa” y que fuentes del espacio han situado para antes de este verano. Lara Hernández se ha referido a la elección de un nuevo nombre y marca para la coalición electoral Sumar, que hasta ahora lideraba la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, y que sigue sin tener un referente para las elecciones generales previstas en 2027. “Tenemos que arremangarnos para trabajar en ello, porque nuestra vocación es reconstruir ese proyecto federal, ese proyecto estatal”, ha declarado la líder de Movimiento Sumar, que ha hablado en representación de todo el espacio. En su opinión, el resultado en las elecciones andaluzas del domingo de la coalición Por Andalucía (integrada por IU, Movimiento Sumar y Podemos) no ha sido satisfactorio porque no han logrado echar al PP de la Junta. Pero cree que tanto Por Andalucía (que ha conservado sus cinco escaños) como la formación andalucista y anticapitalista de Adelante Andalucía (que ha pasado de dos a ocho) demuestran que “las izquierdas se están abriendo paso” y que hay “un caladero de voto importante” en esta parte del electorado que va a intentar capitalizar la nueva coalición Sumar en las generales. “Vamos a trabajar para tratar de que esa izquierda alternativa, que los andaluces nos han señalado que quieren fuerte en nuestro país, podamos articularla de la mejor manera en todas y cada una de las contiendas que se van a producir en los próximos meses y en el próximo año”, ha añadido. Con información de: EFE