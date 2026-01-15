Sumar rechaza los incentivos fiscales a propietarios y lo discutirá con Pedro Sánchez: “Es una medida ineficaz e injusta”. (Fuente: archivo).

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha dicho que quiere aprovechar la reunión que mantendrá el martes con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, centrada en un hipotético envío de tropas a Ucrania, para abordar las diferencias con el PSOE en materia de vivienda.

Sánchez iniciará el lunes con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, la ronda que tendrá en el palacio de la Moncloa con todos los grupos parlamentarios menos Vox, y a la que seguirá la reunión con Barbero el martes, comunicó EFE.

“ No solo le plantearé al presidente las cuestiones relacionadas con el tema de Ucrania, sino que nosotras queremos hablar de vivienda y aprovecharé tal reunión con el presidente para hablar de vivienda ”, ha declarado Barbero este jueves a los medios en el Congreso.

¿Qué dice Sumar de los incentivos fiscales a propietarios?

Sumar mantiene una postura enfrentada con el PSOE en materia de vivienda, unas diferencias que han ido a más con el rechazo al real decreto ley anunciado recientemente por Sánchez para establecer una bonificación del 100% en el IRPF a los propietarios de vivienda que no suban el precio del alquiler.

Por su parte, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha asegurado este lunes, en declaraciones en el ministerio, que esa medida le parece “ineficaz” e “injusta” y ha vuelto a defender como alternativa la “prórroga inmediata y obligatoria” de los 600.000 contratos de arrendamiento que terminan este año.

“En los términos en los que se ha anunciado esta medida no va a contar con nuestro apoyo. No creemos que la manera de intervenir en el mercado de la vivienda sea por medio de incentivos fiscales a los propietarios”, ha dicho el ministro tras reclamar al PSOE que se siente a negociar.

Sumar quiere tratar en la reunión con Sánchez del martes sus diferencias sobre vivienda. (Fuente: EFE).

¿Qué otros temas se abordarán en la reunión?

Verónica Martínez Barbero ha añadido que intentará abordar otros temas pendientes, como los presupuestos, así como asuntos que le preocupan a Sumar y sobre los que hay diferencias con sus socios de Gobierno del PSOE, como la regularización de más de medio millón de inmigrantes o la concesión de la nacionalidad a los saharauis nacidos bajo administración española.

Sobre el asunto concreto por el que Sánchez ha convocado esta ronda, acerca de la participación de tropas españolas en una hipotética misión de paz en Ucrania, Barbero ha reiterado que Sumar lo apoyaría con dos condiciones: que sea en un proceso de paz y dentro del ámbito de la ONU.