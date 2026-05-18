Las negociaciones entre el Partido Popular y Vox para formar gobierno en Castilla y León continúan avanzando, aunque sin urgencias tras el impacto político de las elecciones andaluzas. Tanto Alfonso Fernández Mañueco como la dirección nacional de Vox coincidieron en que no existe presión inmediata para cerrar un acuerdo, mientras ambas fuerzas siguen intercambiando propuestas para definir un futuro Ejecutivo autonómico. El líder del PP castellanoleonés defendió que el Gobierno en funciones “sigue funcionando”, un mensaje que deja entrever que no considera imprescindible acelerar la investidura. Desde Vox, el secretario general Ignacio Garriga insistió en que el partido afronta esta nueva etapa “sin prisa”, aunque remarcó que todavía quedan aspectos por negociar en materias como vivienda, fiscalidad, seguridad y política migratoria. La posibilidad de que Alfonso Fernández Mañueco replique la estrategia del presidente andaluz Juanma Moreno y trate de gobernar sin Vox apareció en el centro del debate político durante las últimas horas. Sin embargo, desde la formación de Santiago Abascal descartan por completo ese escenario. El portavoz de Vox en las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán, recordó que al PP le faltan nueve escaños para alcanzar la mayoría absoluta, una distancia mucho mayor que la existente en Andalucía. Según el dirigente, eso hace inviable cualquier intento de gobernar sin acuerdos parlamentarios estables. Pollán también cuestionó la experiencia previa de Mañueco al frente de un Ejecutivo en minoría. Aseguró que el PP “no ha podido hacer absolutamente nada” sin apoyos suficientes y defendió que los resultados electorales reflejan un mandato claro para incorporar a Vox dentro del futuro gobierno autonómico. Además, desde Vox consideran que el líder popular ya asumió esa realidad política y por eso las conversaciones siguen abiertas desde hace semanas. El objetivo, remarcan, pasa por construir un acuerdo “muy detallado”, con compromisos concretos y garantías de cumplimiento. Mientras PP y Vox intentan rebajar la tensión pública durante la negociación, el PSOE aprovechó el nuevo escenario político para elevar la presión sobre Mañueco. El secretario general de los socialistas en Castilla y León, Carlos Martínez, sostuvo que el presidente autonómico tendrá que asumir ahora “un peaje mayor” para obtener el respaldo de Vox. Según Martínez, el fortalecimiento político del PP en Andalucía no mejora la posición negociadora de Mañueco, sino que incrementa las exigencias de Vox en Castilla y León. El dirigente socialista aseguró que el presidente popular está “cada vez más mimetizado” con las posiciones de la formación de derecha. Desde el entorno de Vox reconocen que el calendario electoral andaluz pudo ralentizar parcialmente las conversaciones, aunque relativizan ese efecto. Insisten en que la prioridad pasa por cerrar un acuerdo sólido y evitar improvisaciones que puedan generar inestabilidad en la legislatura. Con ese escenario, Castilla y León continúa sin fechas definidas para la investidura y con una negociación que avanza lentamente, aunque sin señales de ruptura entre los dos partidos.