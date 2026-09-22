El Gobierno español refuerza la frontera con Marruecos: la obra costará 9 millones y añadirá 100 metros al espigón de El Tarajal en Ceuta.

El Ministerio del Interior ha iniciado los trámites para reforzar el dispositivo de seguridad en la frontera con Marruecos en la zona de El Tarajal, en Ceuta. El proyecto contempla la prolongación del espigón de la playa y la instalación de un sistema de “balizamiento permanente” que sustituirá a la barrera flotante colocada de forma provisional el pasado agosto.

Según informó EFE este martes, la actuación tendrá un coste estimado de 9 millones de euros y se desarrollará en dos partes. Por un lado, Interior prevé destinar 7 millones a las obras de recrecimiento y prolongación del espigón y, por otro, otros 2 millones a la instalación del nuevo sistema de balizamiento destinado a impedir el paso sumergido.

Interior inicia los trámites para ampliar el espigón de El Tarajal

Según han informado fuentes del Ministerio, Interior solicitará un informe favorable a la ciudad autónoma de Ceuta y a otros organismos estatales que deberán dar su visto bueno a la actuación antes de que pueda ejecutarse.

Interior estima que las dos fases destinadas al recrecimiento y prolongación del espigón tendrán un coste conjunto de 7 millones de euros. La actuación busca modificar la infraestructura existente en la zona de El Tarajal mediante las obras previstas en el proyecto.

Interior inicia los trámites para prolongar el espigón de El Tarajal, en Ceuta. Reduan

La segunda fase será la de mayor extensión, con una prolongación de 100 metros lineales mar adentro a través de un dique vertical. La primera, en cambio, contempla una ampliación inicial de 15 metros y la instalación de la malla ‘antitrepa’ en la parte superior.

El nuevo balizamiento sustituirá a la barrera flotante de agosto

El proyecto también incluye la instalación de un sistema de “balizamiento permanente”, con una inversión estimada de 2 millones de euros. La infraestructura contará con una red de alta resistencia que se desplegará hasta el fondo del mar para impedir el paso sumergido.

Interior inicia los trámites para prolongar el espigón de El Tarajal, en Ceuta. (Foto: Reuters).

Este sistema sustituirá a la barrera flotante instalada el pasado mes de agosto con carácter provisional. Según las fuentes del Ministerio, la preparación del proyecto comenzó durante la primera semana de agosto, con la elaboración de un estudio técnico-económico sobre el recrecimiento y la prolongación del espigón y de otro informe técnico de viabilidad para instalar el balizamiento permanente.