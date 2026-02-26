La ruptura entre Podemos y Sumar sigue abierta. La renuncia de Yolanda Díaz a repetir como candidata en las próximas elecciones no ha cambiado la posición del partido liderado por Ione Belarra, que insiste en que la coalición no representa el proyecto que necesita la izquierda. El mensaje es claro: el problema no es solo el liderazgo, sino la estrategia política. La vicepresidenta segunda anunció esta semana, mediante una carta difundida en redes sociales, que no encabezará la candidatura en los próximos comicios. Aun así, Podemos mantiene su rechazo y sostiene que Sumar ha actuado únicamente para “sostener al PSOE a cualquier precio”. La renuncia de Díaz podría haber abierto una puerta para la reconciliación. Sin embargo, Podemos ha reiterado que la cuestión no es personal. Tanto Ione Belarra como Irene Montero han señalado que el debate sobre la unidad debe centrarse en el “para qué”. “La gente tiene ganas de votar izquierda, una izquierda que pelee, una izquierda valiente, una izquierda que cambie las cosas”, afirmó Belarra en una entrevista. Según la líder morada, no basta con presentar un programa atractivo; lo relevante es ejecutar transformaciones reales. Desde su perspectiva, ese papel lo cumple Podemos. La formación considera que Sumar ha centrado su actuación en mantener el equilibrio parlamentario sin impulsar cambios profundos. “Para lo que ha servido Sumar (…) es sostener al Partido Socialista a cualquier precio”, insistió Belarra. La decisión de Yolanda Díaz de no repetir como candidata elimina uno de los focos de tensión más visibles. En las elecciones generales de 2023, la entonces ministra de Igualdad, Irene Montero, quedó fuera de las listas de Sumar, lo que marcó un punto de ruptura entre ambas formaciones. A pesar de ello, Podemos mantiene su distancia. Para los morados, el problema es estructural. Irene Montero afirmó que existe un electorado de izquierda que quiere “las cosas claras” y liderazgos que defiendan con determinación un modelo de sociedad distinto. Mientras tanto, desde Sumar y el Gobierno se han producido mensajes de reconocimiento hacia Díaz. La líder de Movimiento Sumar, Lara Hernández, destacó su “generosidad” y aseguró que no debería ser un nombre el que impida una alianza. La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, también expresó respeto por la decisión personal de la vicepresidenta. Con la renuncia confirmada, Sumar debe buscar un nuevo liderazgo. Aunque nunca estuvo garantizado que Díaz repitiera como candidata, su salida obliga a redefinir la estrategia de la coalición. Desde otros partidos del espacio progresista se insiste en la necesidad de un frente amplio. El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, defendió recientemente una alianza para frenar al PP y Vox, y afirmó que Podemos es “imprescindible” para lograrlo. También calificó a Irene Montero como “un activo electoral innegable”. El debate sobre la unidad de la izquierda vuelve así al centro de la agenda política. Podemos se reivindica como la “verdadera izquierda” y mantiene que solo un proyecto que combine claridad ideológica y capacidad de transformación podrá movilizar a su electorado. Mientras Sumar reorganiza su liderazgo, la distancia entre ambos espacios sigue siendo un hecho.