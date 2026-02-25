Vox y el Partido Popular protagonizaron este miércoles un duro cruce de reproches en el Congreso de los Diputados a cuenta de la política migratoria. La tensión escaló durante el debate de una moción presentada por la formación de Santiago Abascal, que volvió a evidenciar la distancia entre ambos partidos en esta materia. Desde la tribuna, Vox acusó al PP de ser una “estafa” y el “PSOE azul” por su supuesta tibieza en inmigración, mientras que los populares respondieron reprochando a los de Abascal su “falta de humanidad”. El enfrentamiento se produjo en el marco de la discusión de distintas propuestas sobre expulsiones, nacionalidad y acceso a ayudas públicas. La iniciativa defendida por la diputada Rocío de Meer plantea, entre otras medidas, “repatriar” a todos los migrantes que accedan de forma irregular al país y también a cualquiera que cometa delitos graves o “haga del delito leve su forma de vida”. El texto también insta al Gobierno a auditar todas las concesiones de nacionalidad en busca de posibles fraudes; suprimir el arraigo como principal vía de regularización de personas extranjeras; establecer “la prioridad nacional” en el acceso a ayudas públicas; y promover incentivos fiscales para la contratación de españoles. Durante su intervención, De Meer criticó con dureza la enmienda presentada por el PP a la moción de Vox, a la que calificó de “estafa” y ejemplo de un “PSOE azul”. “Una cosa es el PP de los discursitos y otra cosa es lo que el PP registra”, ironizó, asegurando que el texto de los populares está lleno de “pijadas” y “sofisticaciones”. El PP registró una enmienda que rebaja el alcance de las medidas propuestas por Vox. Entre sus planteamientos figuran agilizar la ejecución de las expulsiones, reformar el régimen de concesión de la nacionalidad española para exigir “un compromiso real con España” y modificar la figura del arraigo para recuperar su “carácter excepcional”. En el debate, la diputada María Isabel Sánchez Torregrosa cargó contra la política migratoria del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que calificó como “la más cruel e inhumana” que ha tenido España, y tildó de “ineptos” a sus responsables. A su vez, reprochó a Vox estar más preocupados por su formación que por la gestión del Ejecutivo. La parlamentaria popular defendió una política migratoria de Estado basada en la legalidad, el orden y el control, coordinada con Europa, vinculada al mercado laboral y, subrayó, humana. “Ni los papeles para todos de la izquierda ni la criminalización del extranjero, señora De Meer, por el simple hecho de serlo”, afirmó, acusando además a la diputada de Vox de ser “una irresponsable y hasta un poco hipócrita como almeriense que se dice que es”. En el debate también intervino la diputada de Sumar Viviane Ogou, quien expresó su rechazo frontal al texto de Vox. Acusó a la formación de querer criminalizar a la inmigración para que las personas extranjeras no se sientan seguras al denunciar situaciones de explotación o abusos. Ogou sostuvo además que la cuestión migratoria se utiliza como un “espejismo mediático”, al igual que ocurre con los ‘therian’, para evitar hablar de otros problemas que afectan a la ciudadanía, como el perjuicio causado, según señaló, por Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la sanidad de esta comunidad autónoma. Por su parte, el diputado socialista Luc André Diouf defendió que no existe evidencia empírica sobre un supuesto efecto negativo de la inmigración en las oportunidades laborales y los salarios de las personas autóctonas en España. Asimismo, censuró que se acuse a las personas extranjeras del colapso de la sanidad y respondió a Vox que, si la sanidad colapsa, es por la mala gestión en los territorios y comunidades autónomas donde gobiernan junto al PP.