El 23 de febrero de 1981 a las 18:23, el teniente coronel Antonio Tejero irrumpió en el Congreso de los Diputados con unos 200 guardias civiles y disparó al techo. Durante horas, España estuvo al borde del abismo: el general Milans del Bosch sacó los tanques a las calles de Valencia, el general Armada intentó hacerse con el gobierno, y cientos de diputados se tiraron al suelo. Tres no lo hicieron: Adolfo Suárez, Manuel Gutiérrez Mellado y Santiago Carrillo. El golpe fracasó. Lo frenaron esos tres hombres que no se movieron de sus asientos, un rey que habló por televisión a la una de la madrugada y una democracia que tenía apenas seis años. Cuarenta y cuatro años después, el gobierno español desclasificó los documentos secretos del CNI sobre aquella noche. La siguiente cronología reconstruye, minuto a minuto, cómo ocurrió todo. Tejero, el último de los condenados por el golpe, murió este martes a los 88 años. Usá el scroll dentro de la infografía para recorrer la cronología completa del 23F.