El PP ha afirmado este miércoles que la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, no será candidata en las próximas elecciones generales porque sabe que no la quieren ni los suyos. El anuncio ha intensificado la tensión política tras la carta en la que la dirigente comunicó que no optará a la Presidencia. “Yolanda Díaz no renuncia voluntariamente. Lo hace porque sabe que no la quieren ni los suyos”, ha apuntado el Partido Popular en un comunicado publicado unos minutos después del anuncio de la también ministra de Trabajo. Díaz ha comunicado este miércoles en una carta publicada en la red social Bluesky que no será candidata en las próximas elecciones generales, una decisión “muy meditada” y que ha comunicado a su familia, a su espacio político Sumar y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El PP sostiene que la decisión no responde a una renuncia voluntaria. Según el partido liderado por Alberto Núñez Feijóo, “su abdicación es forzosa” y “no obedece a ningún otro motivo que el haber asumido que la iban a laminar”. El comunicado insiste en que la dirigente no ha decidido libremente apartarse. “No elige el qué hacer, irse. Elige el cuándo comunicarlo, hoy”, apunta el texto difundido por el Partido Popular. Para el PP, la situación política de Díaz se explica por una pérdida de peso interno. Señala que la “precariedad” de Díaz no es fruto de “la existencia de una fecha de caducidad” sino de que “no tiene influencia” en el Gobierno de Sánchez ni “afectos” en la izquierda a la que antes representaba. El PP afirma además que los españoles no se quedan sin Díaz porque, del mismo modo que siguió en Sumar cuando dijo que dejaría la dirección de Sumar, querrá mantener un acta en el Congreso ahora que dice que no será candidata a la Presidencia del Gobierno. “Los días de Yolanda Díaz de vivir de la política ni acaban hoy ni acabarán cuando termine la Legislatura”, dice el PP en su valoración tras el anuncio. El anuncio de Díaz se ha producido la misma mañana en la que, en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha dicho que el discurso de la vicepresidenta “ha sonado a despedida”. El comunicado de la vicepresidenta llega en un momento de refundación de la coalición Sumar, el espacio que ella misma articuló y lideró en las anteriores elecciones. La nueva etapa política abre incógnitas sobre quién encabezará esta nueva alianza, de la que forman parte por el momento Movimiento Sumar, IU, Más Madrid y los comunes. En este contexto, el PP ha intensificado sus críticas tras conocerse que Díaz no será candidata, insistiendo en que la decisión responde a una falta de respaldo interno y no a una retirada voluntaria.