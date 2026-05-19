La oposición eleva la presión sobre el Gobierno tras la imputación de Zapatero y convierte el caso Plus Ultra en una nueva crisis política.

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La imputación de José Luis Rodríguez Zapatero abrió una nueva batalla política en España. El expresidente del Gobierno fue citado a declarar el próximo 2 de junio por el Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, en una causa vinculada al rescate de Plus Ultra durante la pandemia. Según las informaciones judiciales publicadas este martes, se le atribuyen presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental.

La reacción de la oposición fue inmediata. El Partido Popular exigió explicaciones al Gobierno de Pedro Sánchez, Isabel Díaz Ayuso habló de un “escándalo internacional” y Vox reclamó una moción de censura para que todos los diputados “se retraten”.

El caso llega en un momento de alta tensión política y con una clave inédita: es la primera vez en democracia que un expresidente del Gobierno es imputado por la justicia.

La presidenta madrileña calificó la imputación de Zapatero como un escándalo internacional y pidió al Gobierno que dé explicaciones. Fuente: EFE EFE / Kiko Huesca

El PP exige explicaciones y Ayuso habla de un escándalo internacional

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, fue una de las primeras dirigentes del PP en elevar el tono. Para la líder madrileña, la imputación de Zapatero por tres delitos en el caso Plus Ultra es un “escándalo internacional”. También pidió que el Ejecutivo no “utilice” la Fiscalía o la Abogacía del Estado para “intentar encubrir la verdad”.

“Sorprende que el Gobierno, en todo momento, lejos de querer investigar un asunto que era de conocimiento internacional, se ha dedicado en todo momento a taparlo”, declaró Ayuso a los medios antes de un acto del Plan Vive en Pinto. Aunque admitió que era “un poco pronto para valorar lo que estamos conociendo”, sostuvo que el caso coloca al Gobierno de Sánchez y a su entorno “en el epicentro de los escándalos y de un desprestigio tremendo”.

La dirigente popular también respondió al comunicado del PSOE, que vinculó la imputación con una ofensiva de la derecha y la ultraderecha contra los avances del expresidente. “¿Qué pasa, que también los jueces son fachas, todo el mundo es facha, hay ‘lawfare’, España no es un Estado de derecho?”, preguntó Ayuso. Para la presidenta madrileña, cuestionar el trabajo de la Justicia es “terrible” y “propio de un Gobierno populista”.

En el Congreso, la portavoz del PP, Ester Muñoz, pidió a los socios de Pedro Sánchez que digan “basta”. La dirigente popular respondió así al llamamiento de Vox para impulsar una moción de censura y trasladó la presión a los aliados parlamentarios del Gobierno. “Nos faltan cuatro votos y por tanto, son los socios los que tienen que decidir cuánta corrupción más están dispuestos a tragar”, afirmó.

Vox pide una moción de censura para que todos los diputados se retraten

Vox fue más allá y reclamó una moción de censura contra Pedro Sánchez. Su líder, Santiago Abascal, sostuvo en X que la imputación de Zapatero “no es un hecho aislado”, sino “una nueva demostración de que Pedro Sánchez es el número uno de todas las tramas de corrupción”. Para Abascal, la moción debe servir para mostrar “la posición de todos los diputados” ante lo que llamó “toda la extensión de la mafia”.

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, insistió en esa línea durante una rueda de prensa. Pidió al PP que impulse la moción y defendió que la oposición debe hacer todo lo posible para “desgastar” al Ejecutivo. Según Millán, Vox ya ha reclamado públicamente en varias ocasiones al partido de Alberto Núñez Feijóo que presente la iniciativa, por lo que entiende que el mensaje “ya le ha llegado bastante bien”.

Millán acusó al PP de seguir “empeñado” en que existe un “PSOE bueno” y de creer que aún es posible llegar a acuerdos con el Gobierno. Para Vox, esa posición ignora que el Ejecutivo “ha hecho de la corrupción su forma de hacer política”. La portavoz también dijo que su partido quiere elecciones “mañana mismo”, aunque pidió llegar a esos comicios con una idea clara: que el principal adversario político es el PSOE.

La formación de Abascal rechazó además el argumento socialista de una persecución política. Millán criticó que el PSOE haya “insinuado” que existe “una especie de persecución por parte de la ultraderecha” y acusó al partido de volver a atacar a los jueces. “La culpa de que Zapatero esté imputado es única y exclusiva de Zapatero”, remarcó.

Aznar defiende la independencia judicial y el PP presiona a los socios de Sánchez

El expresidente José María Aznar evitó entrar en valoraciones políticas de fondo, pero dejó un mensaje directo sobre la Justicia en España. Preguntado por la imputación de Zapatero, afirmó que los jueces son independientes y toman las decisiones que consideran oportunas según los hechos que conocen. “La justicia en España es independiente y los jueces son independientes, no tengo nada más que decir sobre este asunto”, señaló en el VII Foro Internacional Expansión Parador Nacional, celebrado en Alcalá de Henares.

El PP, mientras tanto, intenta convertir el caso en una prueba de resistencia para los socios parlamentarios del Ejecutivo. Ester Muñoz afirmó que, en una democracia “sana y seria”, no haría falta presentar una moción de censura porque, ante una situación así, el Gobierno estaría disolviendo las Cortes y convocando elecciones. “Hoy se ha imputado por varios delitos de extrema gravedad a Zapatero y aquí no pasa nada”, sostuvo.

La causa judicial gira en torno al rescate de 53 millones de euros concedido a Plus Ultra durante la pandemia. La información disponible señala que el expresidente está siendo investigado por la Audiencia Nacional como presunto líder de una red de tráfico de influencias y blanqueo de capitales, y que las autoridades registraron su oficina y otros tres lugares. Zapatero negó cualquier actuación irregular y está citado para declarar el 2 de junio.

El expresidente José María Aznar defendió la independencia de los jueces y afirmó que la Justicia en España toma sus decisiones en función de los hechos. Sergio Pérez

Zapatero rechazó haber realizado gestiones ante administraciones públicas sobre el rescate de Plus Ultra y expresó su intención de colaborar con la Justicia. Esa posición marca el otro lado del caso: la investigación está en fase de instrucción, no hay condena y sigue vigente la presunción de inocencia. Aun así, la oposición ya convirtió la imputación en un eje de presión sobre Sánchez, con el PP reclamando explicaciones y Vox empujando una moción de censura que, por ahora, depende de votos que la derecha no tiene asegurados.