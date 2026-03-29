El Partido Popular ha vuelto a reclamar cambios fiscales ante el impacto de la inflación en la economía de los hogares. La vicesecretaria de Regeneración Institucional del partido, Cuca Gamarra, pidió este domingo la deflactación del IRPF al considerar que las medidas anticrisis adoptadas por el Gobierno son “insuficientes y ya han caducado”. Según EFE, durante declaraciones a periodistas en Logroño, Gamarra advirtió que la subida “galopante” de los precios está afectando especialmente a la clase media, hasta el punto de impedir que muchas familias puedan planificar gastos como las vacaciones de Semana Santa. La inflación, señaló, ya se sitúa en el 3,3%, un nivel que no se alcanzaba desde hace dos años. La dirigente popular argumentó que las actuales medidas fiscales no compensan la pérdida de poder adquisitivo provocada por la inflación. En este sentido, cuestionó la utilidad de iniciativas temporales como la bajada del IVA al combustible si el dinero “cada vez vale menos”, mientras, según denunció, el Ejecutivo mantiene la presión fiscal. Gamarra sostuvo que esta situación está “asfixiando” a las familias españolas, que han visto reducido su poder de compra. Además, afirmó que desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno se han producido cien subidas de impuestos, lo que, a su juicio, agrava las dificultades para llegar a fin de mes o planificar vacaciones. La vicesecretaria también dirigió sus críticas al nuevo vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo, de quien dijo que comparte la responsabilidad de una inflación “a la que no se le pone freno” y de una política económica que calificó de “absolutamente ineficaz”. En su opinión, la trayectoria de Cuerpo ha sido “irrelevante” para afrontar los problemas del país, ya que las medidas adoptadas no han mejorado la situación de la sociedad española. Asimismo, Gamarra consideró que los cambios en el Ejecutivo no solucionan los problemas estructurales, al asegurar que el Gobierno sigue sin presupuestos, sin mayoría parlamentaria y sin capacidad para gobernar con estabilidad.