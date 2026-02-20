La desigualdad económica volvió a situarse en el centro del debate político este viernes. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lanzó un mensaje directo a los empresarios que, a su juicio, no cumplen con sus obligaciones fiscales ni contribuyen al sostenimiento de los servicios públicos. Durante su intervención en la jornada “Desigualdad. Es hora de actuar”, el jefe del Ejecutivo defendió el compromiso de su Gobierno con la mayoría social y cargó contra quienes, según afirmó, bloquean avances como la aplicación de la ley estatal de vivienda o no repercuten en servicios públicos los recursos transferidos por el Estado. Sánchez fue contundente en su discurso. Criticó a los “oligarcas” que no pagan impuestos o salarios adecuados y que, además, no aplican leyes como la de vivienda. El presidente subrayó que existen “asignaturas pendientes” como el acceso a la vivienda y denunció el “sectarismo político” de algunos gobiernos autonómicos por no aplicar la normativa estatal. El jefe del Ejecutivo fue más allá y lanzó una advertencia directa: “Este Gobierno no es como otros, no va a ir a las mansiones de estas élites a rendirles pleitesía. Ni todas las criptos del mundo, ni todos los likes de Youtube, van a poder con nuestro compromiso a favor de la mayoría social de este país”. Con esta frase, reforzó su defensa de una política fiscal orientada a la redistribución y a la protección de los servicios públicos. En el mismo acto, el presidente anunció la puesta en marcha del “Estudio Generaciones del Futuro”, un macroestudio liderado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). El objetivo es seguir la trayectoria vital “de miles de niñas y niños desde la infancia hasta la edad adulta” para comprender mejor los mecanismos que generan desigualdades. Según explicó, el estudio permitirá analizar las dinámicas de los hogares e identificar factores estructurales que condicionan las oportunidades. La intención es diseñar políticas públicas más eficientes y equitativas, capaces de anticiparse a los desequilibrios sociales antes de que se consoliden. En la jornada también participó el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, quien aseguró que España atraviesa un “círculo virtuoso” que combina crecimiento económico y reducción de brechas sociales, aunque reconoció que “queda camino por recorrer”. El debate no se limitó al ámbito nacional. El premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz alertó sobre una tendencia “alarmante” hacia una “plutocracia heredada”, donde el poder económico se concentra en pocas familias ricas. Por su parte, el economista serbio Branko Milanovic calificó de “increíble” el grado de concentración de la riqueza y cuestionó su utilidad económica. Incluso llegó a afirmar que “un impuesto a la avaricia estaría bien”. En la misma línea, el economista francés Gabriel Zucman defendió la necesidad de “reescribir” las normas de la globalización y planteó un impuesto mínimo del 2% para patrimonios superiores a 100 millones de euros. Las intervenciones consolidaron el mensaje central del acto: la lucha contra la desigualdad social, la revisión de la fiscalidad de las grandes fortunas y el fortalecimiento de la mayoría social seguirán siendo ejes prioritarios en la agenda del Ejecutivo.