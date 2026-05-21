Medida oficial | Pedro Sánchez celebra un “consenso histórico” en el nuevo Plan de Vivienda: así se repartirán los 7000 millones. (Fuente: EFE),

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, celebró este jueves 21 de mayo el acuerdo unánime alcanzado entre el Ejecutivo y las comunidades autónomas para aprobar el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, una iniciativa que movilizará 7000 millones de euros destinados a ampliar la oferta de vivienda asequible y facilitar el acceso a un hogar.

Tras la Conferencia Sectorial de Vivienda, Sánchez calificó el pacto como un “consenso histórico” y destacó que el entendimiento entre administraciones llega después de “muchos meses de negociación y trabajo”. El jefe del Ejecutivo defendió que la cooperación entre todas las administraciones públicas será clave para afrontar uno de los principales problemas sociales del país: el acceso a la vivienda.

Un plan con 7000 millones para ampliar la vivienda asequible

El nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 triplica la inversión del programa anterior y contará con una financiación total de 7000 millones de euros. Según explicó el Gobierno, el objetivo principal será aumentar el parque público y protegido de vivienda, impulsar la construcción de nuevas promociones asequibles y facilitar ayudas para los ciudadanos.

El reparto de la financiación quedará dividido de la siguiente manera:

El 60% de la inversión será aportado por el Gobierno de España.

El 40% restante correrá a cargo de las comunidades autónomas.

El 40% de los fondos se destinará a construcción de vivienda.

El 30% irá dirigido a rehabilitación.

El otro 30% financiará ayudas públicas relacionadas con vivienda.

Desde el Ministerio de Vivienda consideran que este acuerdo supone un “punto de inflexión” para reforzar la colaboración entre el Ejecutivo central y las autonomías en la aplicación de políticas destinadas a reducir los precios del alquiler y frenar la especulación.

Pedro Sánchez celebra un “consenso histórico” en el nuevo Plan de Vivienda: así se repartirán los 7000 millones. Fuente: Shutterstock Shutterstock

El Gobierno destaca el apoyo unánime de las autonomías

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, había mostrado previamente su confianza en lograr un respaldo conjunto de todas las comunidades autónomas, algo que finalmente se produjo durante la Conferencia Sectorial.

Desde el Ministerio subrayaron que el consenso alcanzado envía un “poderoso mensaje” a la ciudadanía, ya que administraciones de distintos signos políticos han acordado trabajar juntas para resolver el problema de la vivienda.

El Ejecutivo también destacó que el plan cuenta con el respaldo de organizaciones sindicales, sociales y empresariales, tras un largo proceso de negociación en el que:

Se recibieron más de 400 propuestas de entidades sociales.

Se celebraron cerca de 30 reuniones con administraciones públicas.

Participó todo el sector vinculado a la vivienda.

Además, Rodríguez aseguró que el objetivo es consolidar estas políticas hasta 2027, independientemente del calendario electoral.

Las comunidades del PP respaldan el reparto, aunque mantienen críticas

Las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular también votaron a favor del reparto de fondos, aunque mostraron discrepancias con el contenido y la forma en la que el Gobierno presentó el plan.

El consejero de Vivienda de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo Domingo, adelantó antes de la reunión que las autonomías populares apoyarían el reparto económico, aunque se reservan la posibilidad de recurrir algunos aspectos ante el Tribunal Supremo. Pese a las diferencias políticas, el Ejecutivo considera especialmente relevante que el acuerdo haya salido adelante con unanimidad.

Pedro Sánchez celebra un “consenso histórico” en el nuevo Plan de Vivienda: así se repartirán los 7000 millones. (Fuente: Shutterstock).

Blindaje de la vivienda pública y medidas antifraude

El nuevo plan, aprobado previamente por el Consejo de Ministros el pasado 21 de abril, incorpora varias novedades destinadas a reforzar la protección de la vivienda pública. Entre las principales medidas destacan:

El blindaje de la vivienda pública y protegida para evitar futuras operaciones especulativas.

La incorporación de cláusulas antifraude en los procesos de adjudicación.

La obligación de aplicar criterios objetivos, transparentes y trazables para adjudicar viviendas.

Un doble sistema de control por parte del Ministerio para reforzar la transparencia del mercado.

El Gobierno también insiste en que será necesario incrementar la inversión pública, movilizar viviendas vacías y comprar inmuebles existentes para incorporarlos al mercado de alquiler asequible.