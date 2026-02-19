El presidente de Vox, Santiago Abascal, lanzó duras críticas contra el PSOE durante un acto en Peñafiel (Valladolid). El dirigente cuestionó la postura del Gobierno sobre el uso del burka y afirmó que “si tanto le gusta y es una herramienta de libertad, que se lo ponga Patxi López, Pedro Sánchez y, si se dejan, todas las ministras”. El líder político sostuvo que quienes defienden esa postura son “unos sinvergüenzas” y señaló que llegaron al Ejecutivo con la bandera del feminismo. A su juicio, esa posición contradice la realidad social y el discurso oficial del Gobierno. Además, insistió en que “se han multiplicado las violaciones en España, han acosado a sus propias compañeras, han traído a islamistas que violan y faltan al respeto a mujeres”. El dirigente añadió que “se atreven a hablar de feminismo” y calificó esa situación como grave. Durante sus declaraciones, Abascal afirmó que se alegraba de las rectificaciones del PP y del portavoz de ERC, Gabriel Rufián. Según su opinión, ambos partidos habrían cambiado su postura tras advertir el impacto electoral del debate. El dirigente señaló que el islamismo es incompatible con la sociedad española y sostuvo que “prendas como el burka, el nicab o técnicas como la ablación” chocan con la dignidad de las mujeres. Aun así, lamentó que los cambios políticos se produzcan solo cuando hay pérdida de votos. También cuestionó la propuesta de Rufián de impulsar un frente común de la izquierda. Abascal ironizó sobre esa iniciativa y dijo que el diputado busca unir a sectores que, en su opinión, mantienen posturas contradictorias. El dirigente insistió en que el Gobierno llegó con un discurso feminista y ahora defiende posiciones que considera incoherentes. Según su visión, el debate del burka refleja un problema más amplio sobre seguridad y derechos de las mujeres. Abascal criticó que Rufián calificara el burka como una prenda de opresión pero votara contra prohibirlo. Para el líder de Vox, esta contradicción muestra falta de coherencia política en el Congreso. El dirigente cerró sus declaraciones con nuevas acusaciones. Dijo que algunos partidos son “unos estafadores, unos auténticos vividores que han engañado a la sociedad catalana y que ahora pretende engañar a la española”. Con estas palabras, el líder político reforzó su crítica al panorama político actual.