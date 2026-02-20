El PP ganaría las elecciones en Castilla y León según el CIS, pero volvería a necesitar a Vox para gobernar. La encuesta dibuja un escenario muy abierto en el que la mayoría absoluta se sitúa en los 42 procuradores. El sondeo otorga al PP una horquilla de entre 28 y 38 escaños, mientras que Vox tendría entre 11 y 19 representantes. El PSOE se movería entre 26 y 35 procuradores. Con estos datos del CIS, el PP no alcanzaría por sí solo la mayoría absoluta en Castilla y León y dependería de Vox para formar gobierno tras el 15 de marzo. La encuesta del CIS conocida este viernes da un amplio intervalo de escaños que llega a ser de hasta diez en el caso del PP (entre 28 y 38), de 9 en el del PSOE (entre 26 y 35) y de ocho en el de Vox (entre 11 y 19) por lo que las opciones están muy abiertas. La mayoría absoluta se sitúa en los 42 procuradores. Con esa cifra como referencia, el PP necesitaría a Vox para gobernar en Castilla y León. “Lo que sí parece claro y con bastante probabilidad es que el PP necesitaría de nuevo a Vox para gobernar, según el CIS”. En estimación de voto sobre voto válido, el PP tendría el 33,4 por ciento, seguido del PSOE con el 32,3, casi un empate técnico. Vox alcanzaría el 16,1 por ciento. Por provincias, el CIS dibuja un escenario desigual. En Ávila, el PP tendría un 33,7 por ciento del voto, frente al 26,4 del PSOE y el 18,9 de Vox. En Burgos, el PP cosecharía el 36,1 por ciento de los votos, seguido del PSOE con el 33,5 y Vox con el 16. En León, el PSOE tendría el 30 por ciento, seguido del PP con el 24,5. En Salamanca, los populares tendrían el 38,6 por ciento del voto, frente al 29,8 del PSOE y el 18,2 de Vox. En Valladolid, el PSOE ganaría con el 34,5 por ciento, seguido del PP con 32,7. En Soria, los socialistas alcanzarían el 33,3 por ciento, seguidos del PP con el 24 por ciento y Soria Ya con el 19,2. En Zamora, el PP obtendría el 35,2 por ciento, frente al 28,9 del PSOE. En paralelo al escenario que plantea el CIS en Castilla y León, el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado que no hablará sobre reparto de responsabilidades o “sillones” sin acuerdos previos. “Vox no ha pedido nada”, ha afirmado, y ha advertido de que cualquier información que aparezca sobre que Vox ha pedido un puesto de gobierno es “mentira”. “Sepan que es una filtración, una invención o una basurilla que algunos se inventan para poner a Vox en una situación difícil, pero tampoco lo consiguen”, ha aseverado. Abascal ha insistido en que primero deben hablar de acuerdos de gobierno en materias concretas y después abordar otras cuestiones. El resultado del 15 de marzo en Castilla y León será clave para definir el futuro Ejecutivo.