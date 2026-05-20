Incremento confirmado para jubilados y pensionados en 2026: ¿de cuánto es y cuándo se recibe?Fuente: Shutterstock,

Las pensiones contributivas se prevé que experimenten un incremento del 2,7% en 2026. De acuerdo a las proyecciones del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), las pensiones mínimas sin cargas familiares aumentarán un 7,07%, mientras que aquellas que cuentan con cargas familiares tendrán un aumento del 11,43%.

En consecuencia, la pensión mínima de jubilación para aquellos con cónyuge a cargo, así como ciertas prestaciones de incapacidad y viudedad con cargas familiares, ascenderá de 1127,6 euros mensuales en 2025 a 1256,5 euros en 2026.

Aumento confirmado para jubilados y pensionados en 2026: ¿de cuánto es y cuándo se cobra? (foto: archivo).

Aumento de pensiones no contributivas

En 2026, la pensión no contributiva se verá aumentada en un 11,34%, elevándose de 564,7 euros mensuales en 2025 a 628,7 euros, lo que implica un incremento de 64 euros mensuales.

Las pensiones no contributivas de jubilación e invalidez también experimentarán una significativa revalorización, dado que se ajustan siguiendo un criterio similar al de las pensiones mínimas, aunque el indicador de suficiencia se establece en el 75% del umbral de pobreza.

Aumento confirmado para jubilados y pensionados en 2026: ¿de cuánto es y cuándo se cobra? (foto: archivo).

Aumento 2026 para jubilados y pensionados: montos y fechas de pago

La ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, ha resaltado que gracias a esta revalorización conforme al IPC “los pensionistas están asegurados en la conservación de su poder adquisitivo en el próximo año”, en el marco de los compromisos del Gobierno para que el sistema “se torne cada vez más equitativo y robusto.”

Según datos del Ministerio de Inclusión, la revalorización permitirá que un pensionista que perciba una pensión de 1511,5 euros mensuales (pensión media de jubilación) pasará a recibir 1552,3 euros mensuales en 2026, lo que representa un aumento anual de 572 euros o 40,8 euros al mes.

Este aumento beneficia a cerca de 9,4 millones de personas que reciben 10,4 millones de pensiones contributivas, así como a 734.000 pensiones del régimen de Clases Pasivas del Estado, las cuales también se revalorizarán siguiendo el mismo índice.