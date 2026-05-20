Golpe para los inquilinos | El Gobierno penalizará a quienes no estén empadronados en la ciudad donde viven.

El Gobierno español ha decidido endurecer los controles sobre el empadronamiento e impondrá multas a los inquilinos que no estén registrados como residentes en el municipio donde efectivamente habitan.

Esta medida, que forma parte de la reciente reforma de la Ley de Alquileres, tiene como objetivo actualizar los registros poblacionales y garantizar un reparto más equitativo de los recursos públicos.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) especifica que las sanciones pueden ascender hasta 150 euros en las grandes ciudades. Esta situación ha suscitado críticas entre arrendatarios y asociaciones de vivienda, quienes consideran que la disposición es “desproporcionada y de difícil cumplimiento” para aquellos que residen de manera temporal.

Impacto inmediato en los inquilinos: el Gobierno penalizará a quienes no estén empadronados en la ciudad donde viven. Shutterstock / ChatGPT

Pagos municipales: qué dice la ley y cuánto se pagará

En localidades de mediano tamaño, la sanción podrá variar entre 60 y 90 euros, mientras que en las urbes con más de medio millón de habitantes, el monto de la multa podrá alcanzar hasta 150 euros. El monto de la sanción dependerá del tamaño del municipio.

En poblaciones pequeñas, con menos de 20.000 habitantes, la sanción será mínima, apenas 3 euros. La norma se enmarca en el artículo 59 del Real Decreto 1690/1986, que establece sanciones tanto por la falta de empadronamiento como por la provisión de datos falsos o desactualizados.

Las autoridades enfatizan que la medida no tiene como objetivo la recaudación, sino promover la transparencia y la regularización administrativa.

El propósito, según el Ministerio de Vivienda, es garantizar la veracidad del padrón y prevenir irregularidades, tales como el uso de domicilios ficticios. El empadronamiento permite conocer la población real de cada municipio, información esencial para la planificación urbana, la distribución de fondos y los servicios sociales.

Consecuencias de no empadronarse correctamente

La ausencia de empadronamiento obstaculiza la realización de trámites administrativos fundamentales, entre los cuales se incluyen la renovación del DNI, la inscripción en programas municipales y la obtención de ciertos beneficios fiscales.

En circunstancias específicas, los ayuntamientos están facultados para llevar a cabo inspecciones con el fin de verificar la veracidad de la información proporcionada.

Impacto inmediato en los inquilinos: el Gobierno penalizará a quienes no estén empadronados en la ciudad donde viven Fuente: Shutterstock Shutterstock

No estar empadronado en el municipio de residencia implica consecuencias que van más allá de una simple sanción económica. El registro municipal constituye un requisito esencial para acceder a servicios públicos fundamentales, como la atención sanitaria, la escolarización de menores y la solicitud de ayudas sociales.

Empadronarse es un trámite gratuito y sencillo que puede realizarse en el ayuntamiento o de manera telemática, presentando el contrato de alquiler o una autorización del propietario junto con el documento de identidad.

Además de prevenir sanciones, asegura el acceso a derechos ciudadanos y contribuye a optimizar la gestión pública en cada localidad.