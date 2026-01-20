ADAMUZ (ESPAÑA), 19/01/2026.- Captura Imágenes de la búsqueda de evidencias que puedan servir para la identificación de víctimas e investigación del accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) en el que al menos 39 personas han muerto y un centenar han resultado heridas, es el cuarto siniestro ferroviario más grave registrado en España. EFE/ Captura de vídeo de la Guardia Civil // SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

El accidente de trenes en Adamuz (Córdoba) ya deja 41 muertos, según confirmaron a EFE fuentes de la investigación. La tragedia ferroviaria ocurrió tras el choque entre un tren Iryo y la cabecera de un tren Alvia, un impacto que provocó el descarrilamiento de varios vagones y una escena de extrema complejidad para los equipos de rescate.

La última víctima mortal fue localizada bajo los restos del tren Iryo, cuyos tres últimos vagones descarrilaron tras el impacto. La Junta de Andalucía confirmó que los trabajos continúan sin interrupciones desde la madrugada para recuperar a todas las víctimas del accidente de trenes en Adamuz.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguró que “están localizados tres cuerpos entre los amasijos del tren Alvia”, que serán excarcelados en las próximas horas, mientras se mantiene un amplio dispositivo de emergencia en la zona.

ADAMUZ (CÓRDOBA), 20/01/2026.- Los reyes, Felipe y Letizia, que han visitado este martes la zona del descarrilamiento de los dos trenes en Adamuz (Córdoba), escuchan las explicaciones ante la cabecera del tren Iryo. Los reyes han conocido los trabajos que se desarrollan por parte de los diferentes equipos de emergencia y seguridad desplegados. EFE/ Casa de S.M. el Rey en su cuenta oficial de la red X // SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) Fuente: Casa de S.M. el Rey en su cuenta oficial de la red X Casa de S.M. el Rey

Avanzan las tareas de rescate y la investigación del accidente de trenes en Adamuz

Durante toda la noche, los equipos técnicos trabajaron en la instalación de una gran grúa para poder levantar los vagones del tren Alvia siniestrado . El objetivo es acceder a zonas aún bloqueadas por los restos del material ferroviario.

En paralelo, continúan ingresadas 39 personas heridas, de las cuales 13 permanecen en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Entre los pacientes críticos hay al menos un menor de edad, según confirmaron fuentes sanitarias.

La investigación del accidente de trenes en Adamuz avanza de forma coordinada entre los servicios de emergencia, la Guardia Civil y las autoridades judiciales, con prioridad absoluta en la recuperación de víctimas y la preservación de pruebas.

La Guardia Civil concluye la inspección del tren Iryo descarrilado

La Guardia Civil ha concluido la inspección ocular de los coches 7 y 8 del tren Iryo que descarriló el domingo en Adamuz. Fuentes de la investigación indicaron a EFE que, tras estas labores, ambos vagones podrían ser retirados de la vía.

Los agentes de la Unidad de Criminalística continúan ahora con el examen de los seis primeros vagones del tren Iryo. Según las mismas fuentes, está previsto que estas tareas concluyan a lo largo de la jornada.

Estas actuaciones resultan clave para esclarecer las causas del accidente ferroviario en Adamuz y determinar la secuencia exacta del choque con el tren Alvia.

Identificación de las víctimas del accidente ferroviario en Adamuz

La Guardia Civil confía en tener pronto los resultados de la identificación de las víctimas mortales. Los laboratorios centrales del Servicio de Criminalística, ubicados en Madrid, ya analizan las muestras de ADN recogidas en el lugar del siniestro.

El comandante Serrano, jefe del Departamento de Biología del Servicio de Criminalística, explicó a EFE que “estamos trabajando para obtener los resultados cuanto antes sin solución de continuidad”, gracias a la coordinación entre los distintos servicios.

Las primeras muestras de ADN llegaron en helicóptero desde Córdoba durante la noche. Otras procedentes de Málaga, Huelva y Sevilla continuarán llegando a lo largo del día, a medida que se practican nuevas autopsias.

ADAMUZ (ESPAÑA), 19/01/2026.- Vista del tren Iryo que descarriló ayer e impactó contra un Alvia, dejando al menos 39 víctimas mortales. El presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, ha advertido este lunes de que las razones del accidente ferroviario tardarán días en conocerse, aunque ha alejado la posibilidad de que se haya debido a un exceso de velocidad o un fallo humano. EFE/SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) Fuente: CEDIDA -

Un proceso complejo para dar respuesta a las familias

Serrano detalló que la identificación de cuerpos amputados es más compleja, ya que requiere recoger muestras de ADN de todas las partes halladas para lograr la “reconciliación” del cuerpo. Una vez confirmada la identidad, la información se traslada al juez, quien autoriza la comunicación a los familiares.

Para facilitar el proceso, la Guardia Civil habilitó cinco puntos de recogida de muestras en Madrid, Córdoba, Huelva, Málaga y Sevilla. La colaboración de los familiares resulta fundamental para acelerar las identificaciones.

“No es solo la muestra de ADN la que puede ayudar”, recordó Serrano, quien subrayó la utilidad de datos como huellas, radiografías dentales, tatuajes o cicatrices para identificar a las víctimas del accidente de trenes en Adamuz.