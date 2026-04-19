El lunes 20 de abril comienza el plazo para solicitar de forma presencial la regularización extraordinaria de migrantes en España para todos aquellos que previamente hayan pedido cita en alguna de las más de 400 oficinas habilitadas para iniciar los trámites. La medida amplía el proceso que ya había sido puesto en marcha días atrás por vía digital, según EFE. El procedimiento se inició el pasado jueves 16 de abril, aunque en ese momento solo se habilitaron las solicitudes telemáticas. En las primeras 24 horas, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones recibió 13.500 peticiones y registró la reserva de 19.633 citas para realizar el trámite de forma presencial a partir de mañana. Las solicitudes serán gestionadas por la Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería (UTEX), dependiente del ministerio y con sede en Vigo, para lo cual se ha previsto un refuerzo extraordinario de más de 600 trabajadores. De ese modo, quienes obtengan la regularización recibirán una autorización para residir y trabajar en España durante un año, con la posibilidad de acceder posteriormente a un permiso más estable o, en caso de no cumplir los requisitos, solicitar una prórroga por otro año adicional. Los lugares habilitados para completar el trámite presencial se distribuyen en distintos puntos del país y cuentan con horarios específicos de atención según el organismo: En cuanto a la gestión de turnos, si la reserva se realiza a través de la página web utilizando el sistema Cl@ve, el solicitante puede elegir entre las oficinas más cercanas. En cambio, si la cita se solicita por teléfono al 060 o mediante un formulario en el portal, el sistema asigna automáticamente el punto de atención más próximo según los datos del interesado. La regularización está dirigida a personas que se encuentren en España desde antes del 1 de enero, así como a solicitantes de asilo que hayan iniciado su petición antes de esa fecha. Además, deberán acreditar una permanencia continuada de al menos cinco meses en el país al momento de la solicitud y no contar con antecedentes penales. Para avanzar con el trámite de regularización, los solicitantes deberán presentar una serie de documentos que permitan acreditar su situación y permanencia en el país. Estos son los siguientes: La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha espetado al PP que el proceso de regularización extraordinaria de migrantes es “para personas en situación irregular, no para delincuentes”, y ha insistido en que no permitirá el “boicot” que quieren hacerle los populares. En una entrevista con elDiario.es, la portavoz del Gobierno se ha mostrado crítica con el “giro” que ha dado el PP a su política migratoria cuando hace dos años secundaron la iniciativa legislativa popular (ILP) originaria de este proceso, y todo “por ser preso de Vox en sus políticas nacionales e internacionales”. Saiz responde así a las afirmaciones del presidente de los populares, Alberto Núñez Feijóo, sobre el proceso de regularización, en las que aseguró que es un texto “inhumano” o que beneficiará a hombres que han podido abusar de mujeres. “Debería conocer un poquito mejor la normativa que rige en nuestro país y dejar de alimentar un marco que no voy a alimentar ni por un segundo. Este proceso de regularización es para personas en situación irregular, no para delincuentes. Carecer de antecedentes penales es un requisito imprescindible”, ha zanjado antes de exigir a Feijóo que sea “un poco más responsable en sus declaraciones”.