La apertura del proceso de regularización extraordinaria de migrantes en España generó una respuesta inmediata. En apenas un día, el Gobierno registró 13.500 solicitudes formales y confirmó casi 20.000 turnos para atención presencial, en una medida que busca dar respuesta a una situación estructural que afecta a cientos de miles de personas. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, encabezado por Elma Saiz, habilitó un sistema mixto que combina trámites digitales y atención presencial, aunque en esta primera etapa el canal online concentró la mayoría de las presentaciones. En paralelo, el Ejecutivo proyecta regularizar a cerca de medio millón de migrantes que ya residen en el país. El programa apunta a personas que ingresaron antes del 1 de enero de 2026 o que solicitaron asilo antes de esa fecha, siempre que cumplan con requisitos específicos como permanencia mínima y ausencia de antecedentes penales. El proceso está dirigido a dos grandes grupos: quienes se encuentran en situación administrativa irregular y quienes iniciaron un pedido de protección internacional antes de 2026. En ambos casos, el criterio central es demostrar arraigo reciente en el país, con al menos cinco meses de residencia continuada. Además, las autoridades exigen documentación que respalde tanto la identidad como la permanencia en territorio español. El padrón aparece como uno de los instrumentos más relevantes, aunque también se aceptan contratos de servicios, registros médicos o comprobantes de envío de dinero. Otro aspecto clave es la acreditación de condiciones adicionales para quienes no son solicitantes de asilo. Estas incluyen la existencia de una oferta laboral, responsabilidades familiares o una situación de vulnerabilidad certificada por servicios sociales o entidades autorizadas. El procedimiento puede realizarse de manera digital mediante certificado electrónico o a través de representantes habilitados, como abogados y gestores administrativos. También existe la opción presencial, con cita previa, en oficinas distribuidas en todo el país, incluyendo dependencias de seguridad social, oficinas de extranjería y sucursales de correo. El plazo de presentación se extiende hasta el 30 de junio, mientras que la administración dispone de hasta tres meses para resolver cada solicitud, con posibilidad de prórroga. Durante ese período, los solicitantes reciben una autorización provisional que les permite residir y trabajar legalmente. Una vez aprobada la solicitud, los beneficiarios deben tramitar su Tarjeta de Identidad de Extranjero. El permiso inicial tendrá una duración de un año, con opciones de renovación o transición hacia regímenes más estables, dependiendo de la situación laboral o personal del solicitante. El Gobierno estableció un procedimiento claro para iniciar la solicitud, con alternativas digitales y presenciales. La clave radica en reunir la documentación y cumplir con cada etapa dentro de los plazos previstos. Confirmar que se cumple con las condiciones: haber llegado antes del 1 de enero de 2026, acreditar al menos cinco meses de residencia en España y no registrar antecedentes penales. Preparar pasaporte o documento identificatorio, certificados de residencia (como padrón o comprobantes), antecedentes penales y documentación adicional que justifique empleo, arraigo familiar o vulnerabilidad. Definir si se realizará online, mediante certificado digital o con ayuda de un representante, o de forma presencial con cita previa solicitada en la web oficial o por teléfono. Completar el formulario en la plataforma del Ministerio o acudir a la cita asignada con todos los documentos necesarios. El proceso puede demorar hasta tres meses. Durante ese período, el solicitante recibe un permiso provisional para residir y trabajar. En caso de aprobación, gestionar la Tarjeta de Identidad de Extranjero en el plazo de un mes para formalizar la residencia legal.