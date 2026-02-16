La huelga de médicos ha comenzado este lunes en toda España con una convocatoria de una semana al mes hasta junio. El paro es indefinido y se produce tras el bloqueo en la negociación del estatuto marco con el Ministerio de Sanidad. El seguimiento es desigual según las comunidades autónomas y los sindicatos denuncian servicios mínimos abusivos. La huelga de médicos se suma a más de media docena de protestas celebradas en 2025. Los convocantes reclaman un estatuto propio que regule de forma específica la profesión médica dentro del Sistema Nacional de Salud. Las concentraciones se han extendido frente a hospitales y centros de salud de todo el país. La huelga de médicos ha sido convocada por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’Mega). El paro indefinido llega después de que encallara la negociación con el Ministerio de Sanidad sobre la reforma del estatuto marco. Esa reforma regula las condiciones laborales del personal del Sistema Nacional de Salud y fue acordada el 26 de enero con los sindicatos generalistas. Los convocantes reclaman un estatuto propio e independiente del resto del personal sanitario. Entre sus principales demandas figura una clasificación profesional singular con la creación de una nueva categoría A1. También piden una jornada máxima de 35 horas semanales en horario de mañana en días laborables. Todo lo que exceda ese límite debe considerarse exceso de jornada, ser voluntario y estar retribuido. Además, solicitan que las guardias sean voluntarias, una jubilación anticipada voluntaria total o parcial y la prohibición de la movilidad forzosa. En Aragón, la portavoz del comité de huelga, Beatriz Forniés, ha señalado que buscan “unas condiciones de trabajo dignas que les permitan atender a los pacientes “tal y como ellos se merecen””. A continuación, estos son los porcentajes oficiales y sindicales conocidos en esta primera jornada de huelga de médicos, según cada comunidad autónoma: Este listado refleja el carácter desigual de la huelga de médicos en su primera jornada, con diferencias significativas entre territorios y entre las cifras oficiales y sindicales. La huelga de médicos incluye concentraciones frente a hospitales y centros de salud en toda España. En Madrid, más de doscientos médicos y facultativos se han concentrado frente al Hospital General Universitario Gregorio Marañón. En el País Vasco, los médicos se han manifestado por las calles de San Sebastián tras pancartas con el lema ‘Euskadi, por un estatuto médico y facultativo propio’. Las organizaciones convocantes denuncian que los servicios mínimos limitan el impacto del paro. En Castilla-La Mancha, el secretario provincial de CESM en Toledo, Carlos Vicario, ha criticado el “abuso” de los servicios mínimos. Los sindicatos sostienen que estas medidas reducen el alcance real de la huelga de médicos en varias comunidades.