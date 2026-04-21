La Guardia Civil ha lanzado una advertencia dirigida a los pasajeros de vehículos, en la que ha recordado que no solo los conductores están sujetos al cumplimiento de las normas de tráfico. Pues muchas de estas infracciones pueden ser cometidas por los ocupantes no conductores. Normalmente son los conductores los que tienen que estar más pendientes de no incumplir las normas para evitar ser multados, pero los pasajeros no conductores no están exentos. Las sanciones económicas pueden llegar a las 500 euros. Una de las infracciones más habituales entre los pasajeros es no utilizar el cinturón de seguridad. La normativa española es clara al establecer que todos los ocupantes de un vehículo, sin excepción, deben llevar el cinturón abrochado en todo momento. No cumplir con esta obligación supone una multa de 200 euros. Aunque esta sanción no implica la pérdida de puntos en el carnet (al no tratarse del conductor), los riesgos en caso de accidente son muy elevados. Conductas peligrosas y distracciones al volante Otra de las infracciones que los pasajeros suelen cometer es la de sacar la cabeza, el brazo o la mano por la ventanilla. Aunque este tipo de conducta es interpretada por los agentes como una distracción, puede agravar las consecuencias de un accidente. Por tanto, la sanción prevista en estos casos puede llegar a los 100 euros. Algunas acciones de los pasajeros pueden suponer una distracción para el conductor y, consecuentemente, aumentar el riesgo de accidentes. Entre estas conductas sancionables se destacan: Gritar o generar ruidos molestos.Usar dispositivos electrónicos a alto volumen.Pasar objetos al asiento delantero mientras se circula.Manipular elementos del vehículo, como el volante o la palanca de cambios. Si los agentes consideran que estas conductas afectan a la seguridad en la conducción, la sanción puede alcanzar los 500 euros.