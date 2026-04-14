La Dirección General de Tráfico (DGT) confirmó una medida clave para reforzar la seguridad vial en España. A partir de ahora, los conductores que no respeten la distancia de seguridad entre vehículos serán multados. Esta iniciativa forma parte de los esfuerzos continuos por reducir la siniestralidad en las carreteras y autovías del país. La Guardia Civil ya está vigilando activamente estos incumplimientos, especialmente en autopistas y autovías, donde el riesgo de colisiones por alcance es mayor. La DGT pone en marcha, desde hoy y hasta el próximo domingo 19 de abril, una nueva campaña especial de vigilancia y control. Aunque el foco principal está en la velocidad (uno de los factores de riesgo clave en los accidentes), los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, junto con las policías locales que se sumen a la iniciativa, intensificarán los controles tanto en vías interurbanas como urbanas. Se prestará especial atención a los tramos de mayor riesgo y a los puntos con mayor siniestralidad. Todo esto se enmarca en la Estrategia Española de Seguridad Vial 2030 y en el Plan Mundial del Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2021-2030, cuyo objetivo es reducir a la mitad el número de víctimas mortales en carretera al final de la década. No obstante, cada conductor debe estar atento a un nuevo detalle: además de la velocidad, hay que vigilar la distancia de seguridad. La DGT ha activado un nuevo dispositivo de control específico para la separación mínima entre vehículos en autopistas y autovías. La DGT ha introducido la señal S991f, que indica la existencia de un dispositivo de control de separación mínima entre vehículos en un punto o tramo concreto de autopista o autovía. Esta señal puede ir acompañada de subcarteles superiores o inferiores con información adicional. A diferencia de las señales informativas anteriores (como la S-992), la S991f no solo avisa: advierte claramente que incumplir la norma conlleva sanciones económicas y la retirada de puntos del carnet de conducir. Según el Código de Circulación, en su artículo 54, y el Reglamento General de Circulación, todo conductor que circule detrás de otro vehículo debe dejar entre ambos un espacio libre de al menos 70 metros, suficiente para detenerse en caso de frenado brusco, sin colisionar con él. Esta distancia debe tener en cuenta la velocidad, las condiciones de adherencia y el estado de frenado del vehículo. Además, la separación debe permitir al vehículo que viene detrás adelantar con seguridad, salvo en el caso de ciclistas que circulen en grupo, quienes extremarán la atención para evitar alcances. La sanción por no mantener la distancia de seguridad es clara y ya está en vigor: 200 euros de multa y la pérdida de 4 puntos del permiso de conducir. Esta medida busca disuadir a los conductores de circular demasiado pegados, una práctica peligrosa que aumenta el riesgo de accidentes en cadena, especialmente a altas velocidades. La Guardia Civil ya está operando estos controles con la nueva señalización. Por eso, la recomendación de la DGT es clara: mantén siempre la distancia adecuada, adapta tu conducción a las condiciones de la vía y evita distracciones. Respetar estas normas no solo evita multas, sino que salva vidas.