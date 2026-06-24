La ofensiva de Feijóo contra Sánchez: “Deberíamos echar este Gobierno con una moción de censura”

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, protagonizó este miércoles un duro enfrentamiento con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una jornada parlamentaria marcada por el debate sobre los casos judiciales que afectan al PSOE y al entorno del Ejecutivo.

Tras una comparecencia de casi seis horas en el Congreso de los Diputados, ambos volvieron a cruzar acusaciones durante la sesión de control al Gobierno. Feijóo centró buena parte de su intervención en cuestionar la responsabilidad política de Sánchez respecto a las investigaciones que rodean al partido y a personas de su entorno más cercano.

La declaración de la renta y los viajes al exterior

Durante el intercambio, el líder de la oposición lanzó una referencia directa a la declaración de la renta del jefe del Ejecutivo. “La declaración de la renta, ¿la tiene usted? No le pregunto porque sospeche que tiene algo sin declarar, aunque no estaría de más que lo repase”, afirmó Feijóo desde su escaño.

Con estas palabras, el presidente del PP aludió también a los viajes internacionales realizados por Sánchez, en una referencia velada a polémicas protagonizadas en el pasado por otros dirigentes políticos.

La respuesta del presidente del Gobierno no se hizo esperar. Sánchez replicó cuestionando la situación de la vivienda del líder popular en Madrid y le instó a aclarar quién asume el coste del inmueble en el que reside. “Ya que es el adalid de la transparencia”, señaló el jefe del Ejecutivo, debería explicar quién paga y cuánto por “su casa en el Viso”.

La ofensiva de Feijóo contra Sánchez: “Deberíamos echar este Gobierno con una moción de censura” EFE

Feijóo acusó a Sánchez por los casos de corrupción que afectan al PSOE

Uno de los momentos más tensos de la jornada se produjo cuando Feijóo responsabilizó directamente a Sánchez de los casos de presunta corrupción que afectan al PSOE.

“Usted es el nexo político corruptor”, aseguró el dirigente popular ante el pleno del Congreso. A continuación, elevó aún más el tono de sus críticas al afirmar: “La corrupción es usted”.

El líder del PP sostuvo que Sánchez está al frente de un supuesto “sistema organizado de corrupción” que, según denunció, se habría gestado, operado y beneficiado a personas de su entorno político más próximo.

Además, insistió en atribuir al presidente toda la responsabilidad política derivada de las investigaciones que actualmente afectan a miembros del PSOE.

La presión sobre los socios del Gobierno

Feijóo también dirigió parte de su discurso a los partidos que respaldan al Ejecutivo. En una de las frases más contundentes de la sesión, aseguró que quienes en su día apoyaron a Sánchez han pasado a convertirse en sus colaboradores políticos.

“Ya son sus cómplices”, afirmó, antes de advertirles de que, si mantienen su respaldo al Gobierno, “acabarán siendo simples daños colaterales”.

El pedido de una moción de censura contra el presidente

El líder popular concluyó su intervención reclamando una reacción inmediata de los grupos parlamentarios que sostienen al Ejecutivo. “Deberíamos echar este Gobierno con una moción de censura por mí hoy mismo”, declaró ante la Cámara.

Con esta petición, Feijóo buscó aumentar la presión sobre los socios parlamentarios de Sánchez y convertir el debate sobre los casos judiciales que afectan al PSOE en una ofensiva política directa contra la continuidad del Gobierno.

El enfrentamiento volvió a evidenciar la creciente tensión entre el Ejecutivo y la principal fuerza de la oposición en uno de los debates más duros de la actual legislatura.