El Congreso pone contra las cuerdas a Pedro Sánchez: votará una moción para exigir una cuestión de confianza

El Congreso de los Diputados celebrará la próxima semana una votación con fuerte carga política. La Cámara debatirá una moción impulsada por el Partido Popular que busca instar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a valorar la posibilidad de someterse a una cuestión de confianza.

La iniciativa llega en un momento de elevada tensión parlamentaria y coincidirá con el último pleno antes del receso de verano. Aunque la propuesta no tiene efectos jurídicos vinculantes, su resultado servirá para medir el respaldo político con el que cuenta actualmente el Ejecutivo.

La cuestión de confianza vuelve así al centro del debate político después de que la Mesa del Congreso aceptara parcialmente la solicitud registrada por el PP.

El Congreso pone contra las cuerdas a Pedro Sánchez: votará una moción para exigir una cuestión de confianza EFE

Qué votará exactamente el Congreso sobre la cuestión de confianza

La moción que será sometida a votación sufrió modificaciones durante su tramitación. Según las fuentes citadas por EFE, la Mesa del Congreso eliminó varios puntos del texto original presentado por el Partido Popular.

Entre los apartados vetados figuran los que planteaban un adelanto electoral y la dimisión inmediata del Gobierno. Sin embargo, sí fue admitido el punto que insta al presidente a valorar una cuestión de confianza.

El texto aceptado establece que, en caso de que Pedro Sánchez decida no convocar elecciones, la Cámara le insta a “considerar la oportunidad de plantear una cuestión de confianza atendiendo al carácter político, sin vinculación jurídica, de la presente iniciativa”.

La propuesta tiene como antecedente una iniciativa similar impulsada por Junts que ya había sido admitida a trámite por la Mesa del Congreso en febrero de 2025.

El PP denuncia un “nuevo atropello” de la Mesa del Congreso

Tras conocerse la decisión, el Partido Popular celebró que el Congreso vaya a pronunciarse sobre la cuestión de confianza, pero criticó con dureza la eliminación de varios apartados de la moción.

En un comunicado, los populares calificaron la decisión como “un nuevo atropello” por parte de la Mesa de la Cámara, donde PSOE y Sumar cuentan con mayoría.

Además, el partido aseguró que esta actuación constituye “un suma y sigue” dentro del “largo historial de cacicadas” que, según su criterio, viene sufriendo desde el inicio de la presidencia de Francina Armengol al frente del Congreso.

Según el PP, “no se concibe ni se puede aceptar” el veto a los dos primeros puntos porque uno de ellos había sido reformulado para ajustarse a las observaciones de los letrados de la Cámara y el otro reproducía una iniciativa previamente admitida a trámite.

Qué puntos fueron eliminados de la moción presentada por el PP

Los apartados retirados por la Mesa incluían algunas de las peticiones más contundentes planteadas por el principal partido de la oposición.

El primer punto eliminado señalaba que el Congreso “manifiesta su deseo mayoritario de que se convoquen cuanto antes unas elecciones generales en España que terminen con la parálisis política existente en la actual legislatura”.

El segundo apartado exigía la dimisión inmediata del Ejecutivo y la convocatoria de elecciones generales. Según el PP, ese contenido reproducía una iniciativa previamente admitida por la propia Mesa en octubre de 2024.

La decisión de excluir ambos puntos ha centrado buena parte de la polémica política generada en torno a esta votación.

La cuestión de confianza vuelve al centro del debate político

El Congreso pone contra las cuerdas a Pedro Sánchez: votará una moción para exigir una cuestión de confianza Fuente: EFE Chema Moya

La próxima votación se producirá apenas unos días después de otro debate parlamentario sobre la estabilidad del Gobierno. EFE recuerda que el Congreso aprobó una moción impulsada por el PP con los votos favorables de PP, Vox y Junts. Sin embargo, las enmiendas que buscaban reclamar un adelanto electoral no pudieron ser debatidas tras ser vetadas por la Mesa.

El pasado martes, populares y Junts registraron dos modificaciones para intentar que la Cámara se pronunciara sobre la necesidad de convocar elecciones anticipadas.

Horas después, la Mesa decidió rechazarlas al considerar que la facultad de plantear una cuestión de confianza corresponde exclusivamente al presidente del Gobierno.

Con este escenario, la próxima semana el Congreso volverá a pronunciarse sobre una cuestión de confianza que, aunque no tiene efectos jurídicos obligatorios, puede convertirse en una nueva referencia política sobre el clima parlamentario que rodea al Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Simulador de pactos: qué ocurriría si el Congreso tuviera que redefinir sus mayorías

La votación sobre una posible cuestión de confianza vuelve a poner el foco sobre los equilibrios parlamentarios que sostienen al Gobierno. Aunque la iniciativa que debatirá el Congreso no tiene efectos jurídicos vinculantes, sí puede ofrecer una fotografía política del respaldo con el que cuenta actualmente Pedro Sánchez en la Cámara.

En un escenario marcado por negociaciones constantes entre partidos, el reparto de escaños se ha convertido en uno de los factores más determinantes para aprobar leyes, presupuestos o sacar adelante iniciativas clave. Cada movimiento parlamentario puede alterar las mayorías necesarias para gobernar.

Para comprender mejor cómo se construyen esos apoyos, El Cronista diseño un simulador interactivo de pactos, una herramienta que permite probar diferentes combinaciones de fuerzas políticas y comprobar si alcanzan la mayoría absoluta o la mayoría simple necesaria para impulsar iniciativas en el Congreso.