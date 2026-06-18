El Congreso aprueba la moción del PP contra el Gobierno con apoyo de Vox y Junts

El Congreso de los Diputados aprobó este jueves la moción presentada por el Partido Popular contra el Gobierno de Pedro Sánchez gracias al respaldo de Vox y Junts. En ese sentido, la votación concluyó con 177 votos a favor, 164 en contra y 6 abstenciones, correspondientes al PNV y Coalición Canaria.

La iniciativa salió adelante sin incluir una petición de adelanto electoral, ya que las enmiendas que contemplaban esa posibilidad fueron rechazadas por la Mesa de la Cámara Baja a comienzos de esta semana.

Las enmiendas sobre el adelanto electoral fueron rechazadas

El pasado martes, PP y Junts registraron dos enmiendas a la moción en las que solicitaban que el Congreso se pronunciara sobre la conveniencia de convocar elecciones anticipadas.

Sin embargo, pocas horas después, la Mesa del Congreso, donde PSOE y Sumar cuentan con mayoría, decidió no admitirlas a trámite al considerar que la facultad de plantear una cuestión de confianza corresponde exclusivamente al presidente del Gobierno.

Como resultado, la Cámara terminó aprobando el texto original de la moción derivada de una interpelación urgente al Ejecutivo sobre su valoración de la situación de extrema debilidad que, según sus promotores, atraviesa el Gobierno.

El Congreso aprueba la moción del PP contra el Gobierno con apoyo de Vox y Junts EFE

Contenido de la moción aprobada

La iniciativa incluye cuatro puntos que ponen de relieve, entre otras cuestiones, “el bloqueo político en el que se ha instalado la actual legislatura”.

Asimismo, el documento reclama al Ejecutivo “depurar responsabilidades” ante la presunta operación que implicaría a cargos gubernamentales en acciones destinadas a dificultar investigaciones judiciales y policiales relacionadas con el Gobierno, el PSOE y el entorno familiar del presidente Sánchez.

El PP sostiene que la votación tenía un significado político mayor

Antes de la votación, la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, defendió ante los medios que, aunque las enmiendas sobre el adelanto electoral no fueron incorporadas al texto definitivo, el sentido político de la sesión seguía siendo el mismo.

“Todos los españoles saben que cuando los grupos políticos estemos votando, vamos a estar votando que haya una convocatoria electoral”, afirmó.

No obstante, fuentes del PNV aclararon a EFE que su posición se refería únicamente a los puntos contemplados en la moción y que no aceptaban interpretaciones que fueran más allá del contenido efectivamente sometido a votación.

Recurso del PP ante el Tribunal Constitucional

Tras la decisión de la Mesa del Congreso, el Partido Popular presentó una solicitud de reconsideración que finalmente fue rechazada. Ante esta situación, la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo anunció este jueves su intención de llevar el asunto ante el Tribunal Constitucional.

En un comunicado, los populares calificaron el veto a las enmiendas como “una nueva cacicada” atribuida a la presidenta del Congreso, Francina Armengol. Además, denunciaron un supuesto “cambio de criterio oportunista”, argumentando que en otras ocasiones sí se habían permitido debates de características similares.

PP y Junts insisten en reclamar elecciones

Tanto el PP como Junts han mantenido que sus enmiendas no pretendían forzar la disolución de las Cortes, sino instar al presidente del Gobierno a ejercer sus competencias para convocar elecciones.

Durante el debate celebrado el día anterior, Ester Muñoz aseguró que lo ocurrido “fulmina cualquier principio democrático”, al considerar que se había “hurtado” al Congreso la posibilidad de pronunciarse sobre la cuestión.

Según la dirigente popular, la decisión se tomó porque el Ejecutivo era consciente de que perdería la votación. “El día que se amordaza un Parlamento, muere la democracia”, declaró.

Duras críticas de Junts al Gobierno

Por su parte, el diputado de Junts Josep Maria Cruset también expresó su malestar durante su intervención en la tribuna del Congreso y exigió al Ejecutivo la convocatoria inmediata de elecciones.

“Este es un Gobierno débil y cada vez más asediado por la corrupción. Por lo tanto, disuelvan estas Cortes y convoquen elecciones, no hay más”, aseveró el parlamentario de la formación encabezada por Carles Puigdemont.