La moción de censura vuelve al centro del tablero: Feijóo promete presentarla en 48 horas si cambian los apoyos a Sánchez

Alberto Núñez Feijóo ha elevado este martes la presión sobre los socios parlamentarios del Gobierno. El líder del PP se comprometió a presentar una moción de censura en un plazo de 48 horas si se produce “algún arrebato de dignidad” entre las formaciones que sostienen al Ejecutivo de Pedro Sánchez.

La declaración llega mientras el PP mantiene contactos con el PNV y Junts y en pleno choque político por la crisis de Ceuta. Feijóo descarta por ahora registrar la iniciativa porque reconoce que no dispone de los votos necesarios para que prospere, pero deja preparada la vía de una moción de censura instrumental cuyo objetivo sería convocar elecciones.

En una entrevista en Okdiario recogida por EFE, Feijóo también asegura que, si necesitara a Vox para gobernar, lo haría “con luz y taquígrafos” y no mediante “un pacto encapuchado”, expresión con la que acusa a Sánchez por su relación parlamentaria con Bildu.

La moción de censura vuelve al centro del tablero: Feijóo promete presentarla en 48 horas si cambian los apoyos a Sánchez. Fuente: EFE Fuente: EFE Borja Sánchez-Trillo

Feijóo promete una moción de censura en 48 horas si consigue los apoyos

La moción de censura se convierte así en el principal mensaje político del líder de la oposición. Feijóo advierte a los partidos que apoyan al Gobierno de que pagarán muy caro en las urnas su “complicidad” con Sánchez y los acusa de ser “cómplices de la mayor corrupción” que atribuye a un Gobierno.

El presidente del PP confirma que su partido mantiene contactos con el PNV y Junts. Según explica, el diálogo es mayor con la formación catalana porque “son los únicos que se atreven a votar en contra de Sánchez”.

Pese a ese mensaje, la moción de censura no es inmediata. El propio Feijóo admite que actualmente no tiene los votos para sacarla adelante. Su compromiso de las 48 horas queda condicionado, por tanto, a que alguno de los actuales apoyos del Ejecutivo cambie de posición y permita construir una mayoría suficiente.

La crisis de Ceuta eleva la presión del PP sobre el Gobierno

La ofensiva del PP coincide con el debate sobre la gestión de la crisis de Ceuta. La vicesecretaria de Sanidad y Política Social del partido, Carmen Fúnez, exigió al Gobierno acelerar el retorno a Marruecos de las más de 12.000 personas que, según los datos del PP, permanecen en la ciudad tras las entradas masivas de los días 30 y 31 de julio.

Después de visitar distintos puntos de Ceuta durante dos días, Fúnez describió la situación como “absolutamente excepcional”. La dirigente popular aseguró que hay personas acampadas en playas y concentradas en las inmediaciones del polígono industrial del Tarajal y reclamó una mayor presencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

“Son miles los ceutíes que a día de hoy tienen miedo de salir a la calle”, afirmó Fúnez. También sostuvo que “quien no quiera reconocer ese problema le está fallando a Ceuta y le está fallando a España” y reclamó efectivos de seguridad “ahora mismo para garantizar la seguridad de los ceutíes”.

El Gobierno cifra en 1.527 los menores migrantes filiados en Ceuta

Frente a la cifra global difundida por el PP sobre las personas que siguen en Ceuta, el Gobierno actualizó este martes un dato específico: el número de menores migrantes filiados. El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, situó esa cifra en 1.527 menores.

Bolaños aseguró que la “prioridad absoluta” del Gobierno, en coordinación con Marruecos, es lograr el reagrupamiento familiar de esos menores. Según explicó, ambos países coinciden en la necesidad de que “todos y cada uno de los menores” puedan regresar con sus familias.

El ministro afirmó además que el Ejecutivo coopera con la Ciudad Autónoma de Ceuta, competente en esta materia, para garantizar una atención primaria y una acogida “respetuosa con los derechos humanos” y centrada en el interés superior de los menores.

Robles y Ceuta abren otro frente entre el Gobierno y el PP

La crisis de Ceuta también ha provocado un nuevo choque institucional por las comparecencias de ministros. Moncloa informó este martes de que decidirá el miércoles si la ministra de Defensa, Margarita Robles, comparece en el Senado en relación con la crisis migratoria.

El PP había anunciado que Robles comparecería el 18 de agosto en la Cámara Alta después de una petición impulsada por los populares. Sin embargo, fuentes de Moncloa trasladaron a EFE que “a lo largo del día de mañana” se decidirá la respuesta a esa solicitud.

Los populares quieren que los titulares de Defensa, Exteriores, Interior y Justicia den explicaciones esta semana en el Senado. El Gobierno, por su parte, ha decidido que las comparecencias se produzcan a finales de mes en el Congreso, lo que prolonga el pulso político abierto tras la entrada masiva de personas desde Marruecos a Ceuta.

Feijóo vincula el futuro de Sánchez con PNV y Junts

La moción de censura vuelve al centro del tablero: Feijóo promete presentarla en 48 horas si cambian los apoyos a Sánchez Javier Lizón

Feijóo dirige buena parte de su presión a PNV y Junts. El líder popular sostiene que mantener la dignidad política es “incompatible” con sostener a Sánchez en Moncloa y sitúa cualquier cambio de posición de esos partidos como la condición para activar su moción de censura.

También introduce la crisis de Ceuta en ese enfrentamiento. Feijóo pregunta si el Gobierno incluirá al País Vasco y Cataluña en el reparto de menores no acompañados llegados a Ceuta después de que ambas comunidades rechazaran esa posibilidad.

El escenario, por ahora, sigue sin ofrecer al PP los votos necesarios para sacar adelante una moción. Pero Feijóo ha fijado públicamente un plazo político: si alguno de los socios del Gobierno da el paso que reclama, promete registrar la moción de censura en 48 horas, con la convocatoria de elecciones como objetivo.