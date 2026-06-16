¿Puede caer el Gobierno? El PP recurre el veto del Congreso y un simulador muestra qué pactos alcanzarían la mayoría

La batalla política por un posible adelanto electoral suma un nuevo capítulo en el Congreso de los Diputados. El Partido Popular anunció que presentará un escrito de reconsideración contra la decisión de la Mesa del Congreso de rechazar las enmiendas registradas por PP y Junts para instar al Gobierno a convocar elecciones anticipadas.

La decisión ha provocado una nueva confrontación entre la oposición y el Ejecutivo. Mientras el PP denuncia una actuación “arbitraria” de la Mesa, PSOE y Sumar defienden que la convocatoria de elecciones es una competencia exclusiva del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El episodio también ha dejado una imagen poco habitual en la actual legislatura: el primer acercamiento material entre PP y Junts en una iniciativa parlamentaria relacionada con el futuro político del Ejecutivo.

¿Puede caer el Gobierno? El PP recurre el veto del Congreso y un simulador muestra qué pactos alcanzarían la mayoría. EFE

Adelanto electoral: el PP anuncia recursos tras el rechazo de la Mesa del Congreso

La portavoz popular en el Congreso, Ester Muñoz, confirmó que su formación recurrirá la decisión adoptada por la Mesa del Congreso y no descartó nuevas medidas legales.

A su llegada a la Cámara Baja, Muñoz aseguró que, ante una decisión “arbitraria”, el PP presentará un escrito de reconsideración y además se reserva posibles “acciones jurídicas”.

La dirigente popular criticó especialmente el papel de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y sostuvo que la decisión evidencia que el PSOE “tiene miedo de que este Parlamento vote”.

La Mesa del Congreso, donde PSOE y Sumar cuentan con mayoría, rechazó las enmiendas registradas por PP y Junts al considerar que la iniciativa afectaba una competencia reservada constitucionalmente al presidente del Gobierno.

Según fuentes parlamentarias citadas por EFE, la Constitución establece que la potestad para plantear una cuestión de confianza corresponde exclusivamente al jefe del Ejecutivo, por lo que cualquier iniciativa orientada en ese sentido resultaría incompatible con ese marco constitucional.

Pese a ello, Muñoz defendió que la propuesta popular no pretendía obligar al presidente a convocar elecciones, sino instarle políticamente a hacerlo en el ejercicio de sus facultades.

PP y Junts protagonizan un acercamiento inédito para pedir elecciones anticipadas

La jornada estuvo marcada por el registro de dos enmiendas muy similares por parte de PP y Junts. Ambas buscaban incorporar a una moción parlamentaria una petición para que el Gobierno impulsara un adelanto electoral.

El PP registró primero su propuesta, mientras que Junts presentó una iniciativa prácticamente idéntica apenas 35 minutos después. Desde ambas formaciones insistieron en que no existió una coordinación previa.

La enmienda de Junts planteaba que el Congreso instara a Pedro Sánchez a “proponer la disolución de las Cortes Generales y convocar elecciones generales”, aunque precisaba expresamente que se trataba de una iniciativa sin “vinculación jurídica” y de mero “carácter político”.

Desde la formación liderada por Carles Puigdemont interpretaron el rechazo de la Mesa como una señal de la situación que atraviesa el Ejecutivo.

En un comunicado, Junts afirmó que la decisión evidencia la “debilidad extrema” del Gobierno y lo calificó de “incapaz de afrontar una sencilla votación en el pleno”.

Además, recordó que en febrero de 2025 la Mesa admitió a trámite una iniciativa relacionada con una cuestión de confianza y defendió que ambas propuestas se apoyan en “los mismos principios jurídicos y políticos”.

El PSOE responde y reta al PP a presentar una moción de censura

La reacción socialista no tardó en llegar. El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, rechazó de forma contundente la estrategia parlamentaria impulsada por los populares.

Durante una rueda de prensa, López calificó la iniciativa como “el acto de mayor cobardía política de los últimos tiempos” y acusó al PP de intentar evitar los mecanismos previstos por el reglamento parlamentario.

“Como no se atreven a presentar una moción de censura hacen esta trampa a través de una enmienda a ver si cuela: pues no cuela”, afirmó el dirigente socialista.

El portavoz insistió en que la convocatoria de elecciones anticipadas constituye una prerrogativa exclusiva del presidente del Gobierno y recordó que Pedro Sánchez ya ha manifestado públicamente su intención de agotar la legislatura.

Asimismo, defendió que ni Junts, ni el PP, ni el Congreso de los Diputados tienen capacidad para adoptar esa decisión mediante una votación parlamentaria.

Mientras tanto, el episodio deja abierta una nueva fase de confrontación política. El PP recurrirá la decisión de la Mesa del Congreso y Junts mantiene sus críticas al Ejecutivo, en un contexto en el que la oposición continúa presionando para que se produzca un adelanto electoral.

¿Puede caer el Gobierno? El PP recurre el veto del Congreso y un simulador muestra qué pactos alcanzarían la mayoría EFE

¿Tiene la oposición los votos para impulsar un cambio de rumbo en la legislatura?

El intento simultáneo de PP y Junts para que el Congreso debatiera una iniciativa relacionada con un adelanto electoral ha vuelto a poner el foco sobre las mayorías parlamentarias que sostienen al Gobierno de Pedro Sánchez.

Aunque la Mesa del Congreso rechazó las enmiendas registradas por ambas formaciones, el movimiento político ha reabierto el debate sobre la estabilidad de la legislatura y sobre las posibles alianzas que podrían configurarse en la Cámara Baja en los próximos meses.

La cuestión no es menor. Tanto el PP como Junts han dejado entrever su malestar con la situación política actual, mientras el PSOE insiste en que el Ejecutivo mantendrá su intención de agotar la legislatura. En este contexto, la aritmética parlamentaria vuelve a convertirse en un factor clave para entender qué escenarios son viables y cuáles no cuentan con apoyos suficientes.

¿Qué ocurriría si PP y Vox sumaran el respaldo de Junts? ¿Alcanzaría una eventual alianza alternativa la mayoría absoluta? ¿Cuántos escaños separan hoy a cada bloque de los 176 diputados necesarios para controlar el Congreso?

Para responder a estas preguntas, puedes consultar el siguiente simulador interactivo y comprobar cómo cambiarían las mayorías parlamentarias en función de los acuerdos entre los distintos partidos con representación en la Cámara.