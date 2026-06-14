El PP apunta contra el Gobierno y lanza una web con “el mapa de la corrupción del PSOE”: “En Pedro Sánchez confluyen corrupción, Gobierno y partido”. (Fuente: EFE).

La vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, cargó este domingo contra el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, al considerar que los distintos casos judiciales que afectan al entorno socialista responden a un mismo patrón. La dirigente popular sostuvo que las investigaciones abiertas no pueden entenderse como hechos aislados y vinculó directamente al jefe del Ejecutivo con las causas que afectan a personas de su entorno político y familiar.

Según EFE, las declaraciones se produjeron tras la carrera solidaria por los enfermos de ELA y sus familias celebrada en Madrid. Además de cuestionar la continuidad de Sánchez al frente del Gobierno, el Partido Popular anunció el lanzamiento de una nueva página web destinada a recopilar información sobre los procesos judiciales que afectan al PSOE y al círculo próximo del presidente.

Carmen Fúnez: “En Pedro Sánchez confluyen corrupción, Gobierno y partido”

La vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP afirmó que “en Pedro Sánchez confluyen corrupción, Gobierno y partido” como parte de “un patrón de conducta” estable. Fúnez consideró que todos los casos judiciales que afectan al PSOE “no son casos aislados” y señaló que existe un vínculo común entre ellos.

“Cerdán era PSOE cien por cien, Ábalos es sanchismo cien por cien y la mujer de Pedro Sánchez y su hermano son Pedro Sánchez cine por cine. Todo empieza y acaba en Pedro Sánchez, en su persona confluyen el Gobierno, el PSOE y la corrupción”, ha subrayado.

La dirigente popular añadió que, ante una situación similar, “en cualquier otro país el presidente del Gobierno habría disuelto las Cortes, convocado elecciones y habría dimitido”. “ Al final todo confluye en una sola persona. Partido, Gobierno y corrupción rodea al número 1, al One, que no es otro que P.S. que es Pedro Sánchez ”, afirma.

Carmen Fúnez (PP): "En Pedro Sánchez confluyen corrupción, Gobierno y partido". (Fuente: EFE).

El PP cuestiona el calendario judicial y apunta a Zapatero

Durante su intervención, Fúnez también se refirió a las próximas comparecencias previstas esta semana y restó importancia al calendario de actuaciones judiciales. “El problema no es el calendario judicial, el problema son los hechos”, afirmó la dirigente popular.

En ese contexto, hizo referencia al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y aseguró que “ al expresidente Zapatero se le está juzgando por organización criminal, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, falsedad documental, apropiación indebida, fraude fiscal y por contrabando ”.

Asimismo, concluyó con nuevas críticas hacia el exdirigente socialista: “Parece mentira que el referente de Pedro Sánchez, que instituyó el lema de que ser socialista es tener poco y dar mucho, tenga 1,3 millones de euros en joyas en la caja fuerte de su despacho”.

El PP lanza una web sobre los procesos judiciales que afectan al entorno de Sánchez

Coincidiendo con estas declaraciones, el Partido Popular anunció la puesta en marcha de una página web destinada a ayudar a los ciudadanos “a entender los 15 procesos judiciales que cercan al círculo de Sánchez”.

Según explicó la formación en un comunicado, la iniciativa recopila información sobre una trama que califica de “sin precedentes” y que incluye a 94 investigados, 19 tipos de delitos y un potencial de 1817 años de prisión.

“ Los datos evidencian la magnitud y gravedad de un escándalo que afecta al Ejecutivo, al Partido Socialista, a la familia de Pedro Sánchez y hasta al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ”, señala el PP.

El PP lanza una web con "el mapa de la corrupción del PSOE". latramapsoe.es

¿Qué información incluye la nueva plataforma?

De acuerdo con el comunicado difundido por los populares, la web latramapsoe.es “recopila los datos de un escándalo sin precedentes en nuestro país que, en estos momentos, incluye ya 15 causas judiciales” y delitos “que abarcan desde organización criminal, fraude fiscal, blanqueo de capitales, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa o revelación de secretos hasta estafa, apropiación indebida, corrupción en los negocios o contrabando”.

El PP explica además que la plataforma se lanza “precisamente” un día antes de que Begoña Gómez comparezca ante el juez Peinado. También recuerda que esta semana la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, declarará en la Comisión de Interior del Senado por sus reuniones con Leire Díez.

Por otro lado, la formación señala que José Luis Rodríguez Zapatero deberá comparecer los días 17 y 18 de junio ante el juez José Luis Calama, quien, según indica el comunicado, ha ampliado su imputación a un delito fiscal y otro de contrabando por las joyas valoradas en 1,3 millones de euros halladas en su despacho de Ferraz.