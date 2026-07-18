Pagan más de 5 euros por kilo a quien cace este pez letal: debe ser incinerado de inmediato

El ecosistema marino del mar Mediterráneo se enfrenta a una amenaza biológica sin precedentes que ha obligado a las autoridades a tomar medidas extremas de financiación pública. El gobierno de Grecia ha lanzado un agresivo plan de recompensas económicas dirigido a los pescadores profesionales para frenar la proliferación descontrolada de una especie marina altamente destructiva.

Este animal no solo pone en serio peligro la biodiversidad de las aguas helenas, sino que también representa un riesgo mortal para la salud pública y la economía de las comunidades costeras que dependen exclusivamente de la pesca tradicional en la región.

El avance del letal pez globo de bandas plateadas en el Mediterráneo obliga al gobierno griego a financiar su captura urgente para evitar una catástrofe. EFE

La recompensa del gobierno griego contra el pez globo

Según el comunicado oficial del Ministerio de Agricultura y Alimentos de Grecia, el Estado ha implementado un programa piloto que compensará a los pescadores con exactamente 5,33 euros por cada kilo capturado de este pez.

Para financiar esta campaña de erradicación intensiva, las autoridades gubernamentales han destinado un fondo inicial de 1,5 millones de euros, centrando los esfuerzos de captura principalmente durante los periodos de reproducción de la especie para maximizar el impacto del control poblacional.

¿Cómo es este pez tóxico y por qué es tan peligroso?

El protagonista de esta alerta ecológica es el pez globo de bandas plateadas, científicamente llamado Lagocephalus sceleratus y conocido localmente como “lagocéfalo” o “cabeza de liebre”. Los reportajes de la agencia de noticias Deutsche Welle (DW) detallan que este espécimen es extremadamente peligroso debido a que sus órganos contienen altos niveles de tetrodotoxina.

Se trata de una potente neurotoxina para la cual no existe ningún antídoto conocido; s u ingesta puede causar parálisis respiratoria y la muerte en seres humanos , razón por la cual los ejemplares cazados no se comercializan y deben ser destruidos mediante incineración controlada.

El calentamiento global acelera la invasión de este ejemplar con toxinas mortales que llegó desde el Mar Rojo a través del Canal de Suez. CC

El impacto económico en el sector pesquero local

Más allá del riesgo sanitario, la presencia de este depredador ha transformado la rutina de los trabajadores del mar. En crónicas de campo publicadas por EFE, pescadores de la isla de Creta y de Astipalea denunciaron las graves pérdidas materiales que sufren a diario. El pez globo cuenta con una estructura dental frontal tan fuerte que es capaz de:

Perforar y destrozar por completo las redes de pesca tradicionales.

Cortar anzuelos, palangres y cabos de acero reforzado.

Devorar las capturas de valor comercial directamente de los aparejos antes de que puedan ser izadas al barco.

¿Por qué llegaron estas especies a Grecia?

La raíz de este fenómeno ambiental se remonta a la migración lessepsiana, el proceso por el cual especies del Mar Rojo cruzan hacia el Mediterráneo a través del Canal de Suez. Tal como explican los análisis de Euronews y The Guardian, el incremento constante de la temperatura global del agua debido al cambio climático ha creado las condiciones ideales para que este pez globo se asiente en el Egeo meridional.

Al no contar con depredadores naturales en su nuevo hábitat, su población se multiplica sin control, alterando el equilibrio biológico y obligando a la intervención económica de la Unión Europea para mitigar la crisis.