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Este domingo, 19 de julio de 2026, el precio medio de la energía en España alcanzará los 91.97 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del 136 % en relación al costo de hoy, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI).
El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el domingo 19 de julio?
Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se encontrarán de 22:00 a 23:00 de la noche, donde el precio ascenderá hasta los 176,02 euros / MWh. En concreto, te mostramos las cinco franjas más caras de mañana:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 22:00 a 23:00
|176.02 euros
|De 23:00 a 24:00
|174.0 euros
|De 21:00 a 22:00
|166.68 euros
|De 0:00 a 1:00
|166.0 euros
|De 7:00 a 8:00
|166.0 euros
Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el domingo 19 de julio?
Las horas más baratas, en cambio, para mañana se registrarán de 16:00 a 17:00 de la tarde, donde el precio será solamente de -0,07 euros / MWh. Estos serán los horarios más baratos para hacer consumo en los hogares:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 16:00 a 17:00
|-0.07 euros
|De 12:00 a 13:00
|-0.01 euros
|De 15:00 a 16:00
|-0.01 euros
|De 11:00 a 12:00
|0.0 euros
|De 13:00 a 14:00
|0.0 euros
El precio de la luz por hora
|HORA
|PRECIO
|De 0:00 a 1:00
|166.0
|De 1:00 a 2:00
|163.13
|De 2:00 a 3:00
|161.86
|De 3:00 a 4:00
|156.5
|De 4:00 a 5:00
|152.07
|De 5:00 a 6:00
|157.15
|De 6:00 a 7:00
|158.55
|De 7:00 a 8:00
|166.0
|De 8:00 a 9:00
|129.49
|De 9:00 a 10:00
|80.93
|De 10:00 a 11:00
|1.03
|De 11:00 a 12:00
|0.0
|De 12:00 a 13:00
|-0.01
|De 13:00 a 14:00
|0.0
|De 14:00 a 15:00
|0.0
|De 15:00 a 16:00
|-0.01
|De 16:00 a 17:00
|-0.07
|De 17:00 a 18:00
|0.0
|De 18:00 a 19:00
|1.08
|De 19:00 a 20:00
|76.86
|De 20:00 a 21:00
|120.02
|De 21:00 a 22:00
|166.68
|De 22:00 a 23:00
|176.02
|De 23:00 a 24:00
|174.0
¿Cómo ahorrar luz en casa?
- Apaga la Luz: evita gastos innecesarios apagando la luz en las alojamientos cuando no estés en ellas.
- Cámbiate a focos de bajo consumo: cambiar las luces por LED puede ayudarte a ahorrar hasta un 75% en el consumo de electricidad.
- Haz lavados más grandes: no utilices el lavarropas si vas a lavar pocas cosas. Si haces una carga completa ahorrarás electricidad al mismo tiempo que ahorras también en agua.
- Revisa el congelador: las placas de hielo que se forman generan un aislamiento que puede significar un aumento del 20% de tu factura de luz.