Este domingo, 19 de julio de 2026, el precio medio de la energía en España alcanzará los 91.97 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del 136 % en relación al costo de hoy, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI).

El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el domingo 19 de julio?

Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se encontrarán de 22:00 a 23:00 de la noche, donde el precio ascenderá hasta los 176,02 euros / MWh. En concreto, te mostramos las cinco franjas más caras de mañana:

Franja horaria Precio por MWh De 22:00 a 23:00 176.02 euros De 23:00 a 24:00 174.0 euros De 21:00 a 22:00 166.68 euros De 0:00 a 1:00 166.0 euros De 7:00 a 8:00 166.0 euros

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el domingo 19 de julio?

Las horas más baratas, en cambio, para mañana se registrarán de 16:00 a 17:00 de la tarde, donde el precio será solamente de -0,07 euros / MWh. Estos serán los horarios más baratos para hacer consumo en los hogares:

Franja horaria Precio por MWh De 16:00 a 17:00 -0.07 euros De 12:00 a 13:00 -0.01 euros De 15:00 a 16:00 -0.01 euros De 11:00 a 12:00 0.0 euros De 13:00 a 14:00 0.0 euros

El precio de la luz por hora

HORA PRECIO De 0:00 a 1:00 166.0 De 1:00 a 2:00 163.13 De 2:00 a 3:00 161.86 De 3:00 a 4:00 156.5 De 4:00 a 5:00 152.07 De 5:00 a 6:00 157.15 De 6:00 a 7:00 158.55 De 7:00 a 8:00 166.0 De 8:00 a 9:00 129.49 De 9:00 a 10:00 80.93 De 10:00 a 11:00 1.03 De 11:00 a 12:00 0.0 De 12:00 a 13:00 -0.01 De 13:00 a 14:00 0.0 De 14:00 a 15:00 0.0 De 15:00 a 16:00 -0.01 De 16:00 a 17:00 -0.07 De 17:00 a 18:00 0.0 De 18:00 a 19:00 1.08 De 19:00 a 20:00 76.86 De 20:00 a 21:00 120.02 De 21:00 a 22:00 166.68 De 22:00 a 23:00 176.02 De 23:00 a 24:00 174.0

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

¿Cómo ahorrar luz en casa?