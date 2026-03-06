La investidura de María Guardiola como presidenta de la Junta de Extremadura ha vuelto a quedar bloqueada después de que Vox votara en contra en la segunda votación celebrada en la Asamblea regional. El rechazo del partido de Santiago Abascal se suma al del PSOE y Unidas por Extremadura, lo que impide que la candidata popular alcance la mayoría necesaria para formar Gobierno. El resultado del pleno abre ahora un periodo de hasta dos meses para intentar un acuerdo que permita la formación de un Ejecutivo en la comunidad. Si en ese plazo no se logra una mayoría suficiente, Extremadura podría enfrentarse a una repetición electoral, un escenario que todos los partidos dicen querer evitar, pero que vuelve a situarse sobre la mesa tras el nuevo bloqueo político. La segunda votación de investidura confirmó lo que ya se anticipaba durante las horas previas al pleno: Vox mantuvo su rechazo a la candidatura de Guardiola, lo que impide que la dirigente popular alcance la presidencia autonómica. El portavoz de Vox en la Asamblea, Óscar Fernández Calle, justificó el voto negativo afirmando que “a día de hoy no hay acuerdo” entre su formación y el Partido Popular. Aun así, dejó abierta la puerta a futuras negociaciones para intentar desbloquear la situación política en la región. Según explicó, su partido sigue dispuesto a negociar “medida a medida y propuesta a propuesta”, aunque dejó claro que Vox no apoyará un Gobierno sin compromisos concretos en cuestiones como la central nuclear de Almaraz, el regadío en Extremadura o las rebajas fiscales. Este posicionamiento refleja la estrategia de la formación de Abascal, que insiste en que su apoyo no será automático y que cualquier acuerdo debe basarse en políticas concretas y no únicamente en la aritmética parlamentaria. El líder nacional de Vox, Santiago Abascal, responsabilizó a la dirección del Partido Popular del bloqueo en Extremadura y defendió que su partido sigue dispuesto a negociar. En declaraciones a los medios, aseguró que el acuerdo sigue siendo posible, pero rechazó las presiones para acelerar las negociaciones. “Piensan que bajo presión vamos a acabar cediendo, pero no negociamos con prisas, presiones, chantajes ni guerra sucia”, afirmó. Abascal señaló que la candidata popular María Guardiola sí está intentando acercar posiciones, pero acusó a la dirección nacional del PP de construir un relato que responsabilice a Vox de la falta de acuerdo en la comunidad. Mientras tanto, desde el Partido Popular se insiste en que los resultados electorales obligan a ambas formaciones a entenderse para formar un gobierno alternativo al PSOE. El vicesecretario popular Elías Bendodo pidió a Vox que actúe con “responsabilidad” y advirtió que si finalmente vota junto a la izquierda tendrá que “explicárselo a sus votantes”. Durante su intervención en el Parlamento extremeño, María Guardiola apeló directamente a Vox para intentar desbloquear la situación política en la comunidad. La candidata del PP pidió “dejar de lado los reproches y culpas” y sustituirlos por más trabajo y reuniones para lograr un acuerdo que permita formar gobierno. También recordó que los ciudadanos esperan soluciones y estabilidad institucional. Guardiola insistió en que no pide a la oposición que vote a favor de su investidura ni que renuncie a sus programas políticos. Su petición es más limitada: que no voten en contra para permitir que gobierne la fuerza que ganó las elecciones autonómicas. Además, aseguró que no se plantea abandonar su candidatura, porque hacerlo supondría “traicionar” a quienes confiaron en ella en las urnas, y reiteró que seguirá intentando un acuerdo político antes de que se agote el plazo para formar gobierno. Tras el fracaso de la investidura, la política extremeña entra ahora en una nueva fase marcada por las negociaciones. La legislación autonómica establece un plazo máximo de dos meses para intentar formar gobierno antes de convocar nuevas elecciones. Durante ese periodo, los partidos pueden intentar nuevos acuerdos parlamentarios que permitan desbloquear la situación y evitar una repetición electoral en la comunidad. Mientras tanto, Vox mantiene su disposición a negociar, aunque insiste en que el respaldo a un Ejecutivo del PP dependerá de compromisos concretos en políticas que considera prioritarias para Extremadura. El resultado de estas conversaciones marcará el futuro político de la región. Si las posiciones no se acercan en las próximas semanas, los ciudadanos extremeños podrían volver a las urnas en un escenario que prolongaría la incertidumbre institucional en la comunidad.