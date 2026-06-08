La cotización de las activos de Servicios de Telecomunicaciones Diversificados Telefónica (TEF) en la apertura de mercados en España este lunes, 8 de junio de 2026 es de 3,91 euros y documentan un total de 157.171 unidades negociadas. En comparación con el costo de ayer, este activo manifiesta una modificación de del 0,64%.

Durante los últimos 10 días, la cotización de Telefónica mostró una tendencia bajista, con siete sesiones a la baja y tres rebotes y aunque cerró con un repunte, no compensa el retroceso acumulado.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels). KAROLINA GRABOWSKA KABOOMPICS

La variación del Telefónica durante la última semana

La volatilidad económica de Telefónica en la última semana se ha situado en un 12.47%, lo que representa una cifra menor en comparación con su volatilidad anual del 24.58%. Esto indica que su comportamiento en la última semana ha sido mucho más estable en relación con las variaciones observadas a lo largo del último año. La menor volatilidad reciente sugiere un periodo de menor inestabilidad y cambios drásticos en el valor de la acción.

Cotización histórica de Telefonica

Por otro lado, las acciones de Telefónica se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 4,1 euros el y un mínimo de 3,24 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Telefónica?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Telefonica, el pago de dividendos estimado es de 0.0337%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 28.76B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, su ganancia final es de -49M, lo que indica que, tras deducir todos sus gastos, la empresa se encuentra en una situación de pérdida.

La historia de Telefónica

Telefónica es una multinacional española de telecomunicaciones con sede en Madrid (Distrito Telefónica, Las Tablas). Se dedica a ofrecer servicios de conectividad fija y móvil, banda ancha y fibra, televisión de pago y soluciones digitales para empresas y particulares.

Produce y opera redes y servicios de telecomunicaciones; sus principales líneas de negocio son Telefónica España (Movistar), Hispam, Brasil (Vivo), Telefónica Tech (cloud, ciberseguridad, IoT y big data) y Telefónica Infra. Cotiza en el Ibex 35, fue fundada en 1924 y opera principalmente en Europa y Latinoamérica bajo las marcas Movistar, O2 y Vivo.