La investidura en Extremadura entra en horas decisivas. El apoyo de Vox al Gobierno del PP no está garantizado y dependerá, según ha admitido el propio partido, del discurso que pronuncie este martes la candidata popular, María Guardiola, en el debate parlamentario. No hay acuerdo previo. No hay foto conjunta. Y no hay compromisos públicos cerrados. La primera votación se celebra este miércoles y exige mayoría absoluta. Si no prospera, habrá una segunda el viernes en la que bastaría la mayoría simple. En ese escenario, la abstención de Vox sería suficiente para que Guardiola revalide la Presidencia de la Junta. La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha sido rotunda al explicar la posición del partido. “No es que dependa de alguna manera, depende del todo”, afirmó al ser preguntada por si el voto de su formación está condicionado a la intervención de Guardiola. Millán subrayó que la capacidad de formar Gobierno está en manos de la candidata popular y reiteró que el objetivo de Vox es alcanzar un acuerdo basado en medidas “muy alejadas” de las aplicadas en la última legislatura. Según la dirigente, esas políticas fueron las que provocaron la salida del partido de Santiago Abascal del Ejecutivo extremeño. Desde Vox insisten en que no buscan “sillones”, sino un “compromiso firme” para revertir determinadas decisiones políticas. La portavoz se mostró convencida de que, si se trabaja “con seriedad, discreción y dejando a los equipos negociadores sacar el trabajo adelante”, es posible llegar a un entendimiento. Mientras tanto, el Partido Popular mantiene que el acuerdo es posible y que podría cerrarse esta misma semana. En un comunicado difundido este martes, la formación que lidera Alberto Núñez Feijóo afirmó que ve viable un pacto rápido en Extremadura si Vox muestra voluntad. “Mejor un buen acuerdo que un acuerdo rápido, pero creemos que ambas cosas son posibles de aquí al viernes y dependerá de la voluntad de Vox”, señaló el PP en su comunicado. El partido recalcó que sigue negociando “con discreción” y que trabaja para evitar que Vox vote “con la izquierda” en contra de la investidura. El calendario es ajustado. Este miércoles se celebra la primera votación, que requiere mayoría absoluta. Si Guardiola no logra los apoyos suficientes, el viernes bastaría con mayoría simple, lo que abriría la puerta a que la abstención de Vox facilite la investidura. “Ningún votante de Vox quiere ver a su partido votando con el PSOE en contra de un Gobierno de centro derecha y, a diferencia de lo sucedido en 2023, en esta ocasión bastaría con su abstención en segunda votación”, añadió el comunicado del PP. El pulso entre PP y Vox en Extremadura se produce en paralelo a otras negociaciones autonómicas. El partido de Feijóo recordó que mantiene su voluntad “total” de ofrecer gobiernos “estables” tanto en Extremadura como en Aragón. En Aragón, la diputada popular María Navarro fue elegida presidenta de las Cortes con el voto del PP y la abstención de Vox, pero no existe aún un acuerdo cerrado para la investidura. El PP señaló que estuvo abierto a que Vox tuviera presencia en el órgano de gobierno de la Cámara, aunque el ritmo de las negociaciones no permitió concretar un pacto definitivo. “Si bien en Extremadura les cedimos un puesto a cambio de nada, entendemos que no podemos regalar cargos sin garantía alguna por parte de Vox. Sin embargo, nuestra voluntad de acuerdo sigue siendo total”, apuntó el comunicado. Además, el PP subrayó que los tiempos electorales en Castilla y León, donde habrá elecciones el 15 de marzo, no deben afectar a las conversaciones en Extremadura o Aragón y que ambos procesos son “perfectamente compatibles” con alcanzar acuerdos. La clave inmediata está en el hemiciclo extremeño. El discurso de María Guardiola marcará el tono y podría inclinar la balanza. Vox ya ha dejado claro que su decisión “depende del todo” de esa intervención. El margen es estrecho y el reloj avanza hacia el viernes.