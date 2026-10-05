Manifestación convocada por el Sindicato de Inquilinas y el Sindicato de Vivienda de Asturias bajo el lema 'Hacia la huelga general: contra el rentismo y los gobiernos que lo protegen', este domingo en Oviedo. EFE/Paco Paredes

CCOO y UGT han acordado este lunes convocar una huelga general de 24 horas este otoño para reclamar salarios suficientes que permitan a las personas trabajadoras acceder a una vivienda digna.

El acuerdo aún deberá ser ratificado por los máximos órganos de dirección de ambas centrales sindicales. Tampoco existe por ahora una fecha definitiva para el paro, que se analizará junto con organizaciones sociales y el Sindicato de Inquilinas.

La decisión llega después del rechazo en el Congreso de dos decretos vinculados a la vivienda y tras un fin de semana de movilizaciones que, según los sindicatos, ha mostrado la fuerza de esta demanda social.

Vista de la acampada de la Puerta del Sol, este lunes, después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya anunciado el adelanto de las elecciones generales para el 29 de noviembre. EFE/ Fernando Villar Fuente: EFE FERNANDO VILLAR

Cuándo será la huelga general de CCOO y UGT

La huelga general acordada por CCOO y UGT será de 24 horas y está prevista para este otoño, aunque las centrales todavía no han anunciado el día concreto en que se celebrará.

Según el comunicado conjunto, la fecha se estudiará con las organizaciones sociales y el Sindicato de Inquilinas. El objetivo es movilizar a las personas trabajadoras en un paro general “por el derecho a la vivienda y salarios dignos para pagarla”.

El Sindicato de Inquilinas ha situado el horizonte de la movilización en noviembre, según la información de EFE, pero esa previsión no equivale todavía a una fecha oficial fijada por CCOO y UGT.

Por qué convocan el paro: salarios y acceso a la vivienda

El eje de la movilización será la relación entre salarios y acceso a la vivienda. Los sindicatos defienden que los ingresos de las personas trabajadoras deben permitir afrontar el coste de un bien que consideran básico.

CCOO y UGT sostienen que la huelga interpela tanto a las administraciones públicas con competencias en materia de vivienda como a las organizaciones empresariales, que “deben asumir que los salarios tienen que garantizar el acceso a un bien básico como es la vivienda”.

La convocatoria también se plantea como una forma de trasladar al ámbito laboral las protestas que ya se vienen desarrollando en la calle, con la intención de unir acción sindical y movilización social.

Qué reclaman: subidas salariales, alquileres y parque público

Las reivindicaciones se conectan con las propuestas sindicales incluidas en el VI Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC). Entre ellas figuran cláusulas de revisión salarial con incrementos de entre el 4% y el 7%, además de medidas destinadas a facilitar el acceso a la vivienda.

CCOO y UGT también impulsan una Propuesta Sindical Unitaria que incluye un decálogo por el derecho a la vivienda. Entre sus principales demandas aparecen un pacto social y político, la creación de un parque público de vivienda protegida y permanente, la limitación del precio de los alquileres y la aplicación efectiva de la Ley por el Derecho a la Vivienda en todos los territorios.

Estas medidas forman parte del programa reivindicativo de las centrales sindicales y no implican una aplicación automática como consecuencia de la huelga.

El rechazo de los decretos y las protestas por la vivienda

El acuerdo para convocar la huelga general supone el paso que CCOO y UGT ya habían adelantado tras el rechazo de dos decretos de vivienda en el Congreso.

Dos personas se abrazan emocionadas este lunes en la acampada de la Puerta del Sol. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado esta mañana el adelanto de las elecciones generales para el 29 de noviembre. EFE/ Borja Sanchez-Trillo Fuente: EFE Borja Sanchez-Trillo

Después de esa votación, ambas organizaciones anunciaron que reunirían a sus órganos de dirección para decidir cómo incorporar al mundo del trabajo a las movilizaciones, en unidad de acción sindical y en coordinación con movimientos sociales, vecinales y de inquilinos.

Los sindicatos consideran que las manifestaciones celebradas el pasado fin de semana han mostrado la fuerza de esta demanda y sostienen que la respuesta “debe construirse entre todas las organizaciones que la sostienen”.

Por eso, CCOO y UGT llaman a las personas trabajadoras a sumarse a la campaña tanto en los centros de trabajo como en la calle y a secundar la futura huelga general.

Las centrales aseguran además que mantendrán la movilización y la negociación colectiva “hasta que la vivienda deje de ser un privilegio y los salarios permitan vivir con dignidad”.