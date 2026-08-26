Pepe Álvarez, UGT lanza un ultimátum al Gobierno: abandonará la negociación si no aprueba el nuevo registro horario antes de septiembre. Imagen: archivo.

La UGT ha lanzado un ultimátum al Gobierno por el registro horario de los trabajadores. El sindicato advierte de que, junto a Comisiones Obreras (CCOO), dejará de participar en las mesas de negociación si el Consejo de Ministros no pone en marcha antes de que termine agosto el real decreto comprometido con las organizaciones sindicales.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha reclamado este miércoles desde Almería que el Ejecutivo cumpla el acuerdo alcanzado y avance de forma urgente con la nueva regulación del control horario.

“Si no hay un Consejo de Ministros (...) que abra esa perspectiva y ponga en camino el real decreto de control horario, pues va a llevar a que no participemos en las mesas”, ha advertido Álvarez.

UGT lanza un ultimátum al Gobierno: abandonará la negociación si no aprueba el nuevo registro horario antes de septiembre Fuente: Shutterstock Shutterstock

UGT amenaza con abandonar la negociación por el nuevo registro horario

El aviso de UGT llega en los últimos días de agosto y establece un plazo concreto para el Gobierno. El sindicato exige que el Consejo de Ministros impulse el real decreto de registro horario antes de que termine el mes, tal y como, según Álvarez, se había acordado previamente con el Ejecutivo.

El dirigente sindical ha vinculado directamente el cumplimiento de ese compromiso con la continuidad de UGT y CCOO en las negociaciones. Si no se producen avances, ambas organizaciones dejarían de participar en las mesas.

El conflicto coloca nuevamente en primer plano el control de la jornada laboral y el cumplimiento de los horarios. Álvarez ha aprovechado su intervención para reclamar que las empresas respeten las 40 horas semanales previstas actualmente y ha pedido acabar con la denominada “bolsa de horas”.

El secretario general también ha puesto el foco sobre sectores como la agricultura y la hostelería durante el verano. Según ha denunciado, algunas empresas tienen la “tentación” de considerar el trabajo estival como algo extraordinario, cuando para los empleados constituye su “vida ordinaria”.

UGT también exige cambios para evitar que las subidas del SMI sean absorbidas por los complementos

El registro horario no es el único asunto que UGT reclama resolver. Álvarez también ha pedido al Gobierno una solución inmediata para el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y, en particular, para la forma en que las subidas pueden interactuar con determinados complementos salariales.

El dirigente sindical reclama que los incrementos del SMI no terminen absorbidos por pluses establecidos en los convenios colectivos. Ha hecho especial referencia a los complementos vinculados con la antigüedad, la peligrosidad y la penosidad.

De esta manera, UGT eleva la presión sobre el Ejecutivo en dos frentes laborales: el nuevo control horario y la protección efectiva de las subidas del salario mínimo. El sindicato exige avances antes de continuar participando en las mesas de negociación.

Las declaraciones llegan mientras el Gobierno afronta decisiones pendientes en materia laboral y los sindicatos reclaman que los acuerdos alcanzados se conviertan en normas efectivas.

Pepe Álvarez reclama que se cumplan las 40 horas semanales y los descansos

MADRID, 06/02/2026.- El ministro de Transportes, Oscar Puente (2i), durante la reunión este viernes con los sindicatos del sector ferroviario, en la sede del Ministerio. Los sindicatos mayoritarios en el ferrocarril (CCOO, UGT y el de maquinistas Semaf). EFE/Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible Fuente: Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible EFE

Durante su intervención en Almería, Álvarez también ha exigido el cumplimiento del Estatuto de los Trabajadores y de las 40 horas semanales. Al mismo tiempo, ha reclamado la eliminación de la “bolsa de horas” y ha insistido en la necesidad de garantizar que los empleados puedan cumplir los horarios establecidos.

El secretario general de UGT se ha referido específicamente a los bomberos forestales en plena temporada de incendios. Ha pedido que dispongan de suficientes medios y ha subrayado que es “imposible” que tengan que estar todas las horas del día apagando fuegos sin el descanso pertinente.

Álvarez también ha trasladado estas reclamaciones al sector agrícola andaluz. Tras visitar las instalaciones de la cooperativa UNICA Group, ha pedido a los empresarios cerrar en buenas condiciones los convenios del manipulado que continúan pendientes en Almería y Granada.

Asimismo, ha defendido una mayor inversión en investigación y desarrollo frente a las dificultades que plantea el cambio climático, especialmente en materia de acceso al agua, con el objetivo de reforzar la capacidad española para desarrollar y comercializar semillas y productos agrícolas.