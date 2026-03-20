El Gobierno de España ha aprobado un amplio paquete de medidas para hacer frente al impacto económico de la guerra en Irán, con un plan que busca contener la subida de los precios de la energía y proteger a hogares, empresas y sectores productivos. La escalada del conflicto en Oriente Medio ha alterado los mercados internacionales, especialmente los energéticos, trasladando sus efectos a la inflación, los costes de producción y el consumo. Ante este escenario, el Ejecutivo ha optado por una intervención directa con medidas fiscales, sociales y regulatorias. El plan aprobado asciende a 5000 millones de euros e incluye más de 80 medidas que combinan rebajas fiscales, ayudas directas y estímulos energéticos. Uno de los ejes centrales es la reducción del IVA de la electricidad, el gas y los carburantes al 10%, el mínimo permitido por la Unión Europea. Además, se han aplicado recortes adicionales en la fiscalidad energética: el impuesto especial sobre la electricidad baja al 0,5% y se suspende el impuesto a la generación eléctrica. También se reduce el coste de los hidrocarburos, con un ahorro que puede alcanzar hasta 30 céntimos por litro, en función del tipo de combustible. El paquete incluye además la congelación del precio del butano y el propano, así como la rebaja del IVA en el gas natural, los pélets y la leña. Estas medidas buscan frenar el impacto inmediato en las facturas energéticas de los hogares. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendió el alcance del plan al asegurar que servirá para “proteger a los ciudadanos, ayudar a las pymes, al sector primario y, por supuesto, a la industria”, y remarcó que estará vigente “el tiempo que sea necesario”. Más allá de la fiscalidad, el plan incorpora ayudas directas a los sectores más afectados, especialmente transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores, que recibirán una bonificación de hasta 20 céntimos por litro de combustible. En paralelo, se refuerza el bono social eléctrico, aumentando los descuentos para hogares vulnerables, y se incrementa el bono social térmico, con ayudas mínimas más elevadas. También se garantiza la continuidad de los suministros esenciales para evitar cortes de energía o agua en familias en situación de vulnerabilidad. El paquete incluye además medidas estructurales, como la bonificación del 80% de los peajes eléctricos para la industria electrointensiva, lo que permitirá reducir costes en sectores clave. A esto se suma la ampliación de líneas de crédito para el sector agroalimentario y pesquero. También se introducen incentivos para la transición energética, como deducciones en el IRPF para la instalación de placas solares, sistemas de climatización eficiente o puntos de recarga para vehículos eléctricos, además de un impulso al autoconsumo energético. El plan no solo actúa sobre precios y ayudas, sino también sobre el comportamiento empresarial. El Gobierno ha anunciado un control estricto de los márgenes empresariales, especialmente en el sector energético, para evitar prácticas abusivas en un contexto de crisis. En este sentido, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia vigilará y sancionará a aquellas compañías que intenten aprovechar la situación para incrementar sus beneficios de forma injustificada. Además, se han incorporado medidas laborales relevantes, como la prohibición de despidos en empresas que reciban ayudas públicas vinculadas a este plan, una exigencia impulsada por el sector de Sumar dentro del Ejecutivo. La vicepresidenta Yolanda Díaz defendió estas decisiones al afirmar que su espacio político “ha dado una pelea muy importante por defender a la gente trabajadora”, poniendo el foco en la protección social y el acceso a la vivienda. Precisamente, la vivienda fue uno de los puntos de mayor tensión dentro del Gobierno. Las discrepancias entre los socios obligaron a dividir el paquete en dos decretos: uno centrado en las medidas económicas y otro específico para prorrogar los contratos de alquiler y limitar subidas. Pese al alcance del plan, no han faltado las críticas. Los técnicos del Ministerio de Hacienda consideran que algunas de las rebajas fiscales son regresivas, ya que benefician en mayor medida a los hogares con mayor consumo energético. Desde el ámbito sindical, CCOO ha reclamado medidas adicionales, como transferencias directas a los hogares con menores ingresos, para garantizar un impacto más equitativo en la población. También asociaciones de autónomos han advertido que el efecto real de algunas medidas será limitado, especialmente en sectores donde los costes energéticos siguen siendo elevados pese a las rebajas fiscales. En paralelo, el propio diseño del plan refleja las dificultades políticas del Ejecutivo, que gobierna en minoría y necesita negociar cada medida con distintos grupos parlamentarios, lo que condiciona el alcance final de las políticas adoptadas. En un escenario marcado por la volatilidad internacional, el paquete aprobado busca ganar tiempo y contener el impacto inmediato de la crisis, mientras la evolución del conflicto y de los precios energéticos seguirá marcando el margen de actuación del Gobierno.