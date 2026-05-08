En la comunidad autónoma de Aragón, se localiza Daroca, una villa medieval que constituye una parte integral del Corredor Mediterráneo-Cantábrico, conectando las ciudades de Teruel y Zaragoza. Este atractivo destino, apodado “la ciudad de los siete sietes”, resalta por su notable patrimonio artístico y arquitectónico, convirtiéndolo en el lugar propicio para una escapada que permite ahondar en la historia de España. Además, las iglesias de Santo Domingo de Silos y San Juan de la Cuesta constituyen paradas esenciales para aquellos que buscan sumergirse en la rica herencia cultural de Daroca. Sin duda, este destino brinda una experiencia singular para los entusiastas de la historia y la arquitectura. Explorar Daroca representa una inmersión en la rica historia de la España antigua. Su casco histórico está circundado por una imponente muralla que data de los siglos XIII y XIV, en la cual se pueden apreciar edificaciones de estilos renacentista y barroco. Entre estas construcciones, destacan la Casa de los Luna y el Barrio de la Morería, que alberga un conjunto de edificaciones que datan de los siglos XVI al XVII. Esta villa medieval alberga dos templos de gran relevancia en España: las iglesias de Santo Domingo de Silos y San Juan de la Cuesta. Además, se pueden encontrar otros sitios de interés religioso, como la iglesia de San Miguel, de estilo románico-barroco, así como los conventos de los Escolapios, de Santa Ana y del Rosario. Adicionalmente, Daroca proporciona una variada oferta gastronómica típicamente aragonesa. Los visitantes tienen la oportunidad de deleitarse con platos como los huevos al salmorrejo, el célebre pollo al chilindrón, el bacalao ajoarriero y la tradicional trenza de Almudévar, las cuales son solo algunas de las delicias que este pueblo ofrece. Daroca está situada a 87 kilómetros de la capital provincial, siendo la ruta más adecuada para su acceso la A-23. Para comenzar su travesía, tome la Avenida de Valencia, realice un giro en la Calle de San Juan Bosco y prosiga por la Avenida de Gómez Laguna, así como por la Avenida del Séptimo Arte, en dirección a la A-23, durante una distancia de 5,2 kilómetros. Posteriormente, continúe por la A-1506 y tome la salida 210 de la A-23, donde deberá conducir durante 68 kilómetros. Finalmente, siga por la A-1506 hasta alcanzar la Calle Alfonso I en Daroca.