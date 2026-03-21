El ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, lanzó este sábado un mensaje que definió como “sencillo” dirigido al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. En ese contexto, envió un rotundo “no a la guerra” y un respaldo al escudo social impulsado por el Gobierno para “proteger a las familias y a las empresas” frente a las consecuencias del conflicto en Oriente Medio, dotado con 5000 millones de euros. Durante la conferencia sectorial Feminismo es igualdad, celebrada en el centro cultural Los Pinos de Alcorcón, López explicó que quiso trasladar este mensaje a “un ciudadano español que anda un poco perdido”, en alusión a Alberto Núñez Feijóo, al considerar que “ellos son más bien de sí a la guerra y no a las medidas”. López señaló que “Pedro Sánchez lo ha vuelto a hacer” e insistió en que, con la llegada de la pandemia de COVID, el Gobierno puso en marcha los ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo). De esta manera, sostuvo que esta medida permitió salvaguardar 3,5 millones de puestos de trabajo en España y aseguró la llegada de los fondos europeos. Gracias a ello, ha subrayado, “España es hoy el país que más crece y bate récords de empleo” dentro de la Unión Europea. Más tarde, como consecuencia del estallido de la guerra en Ucrania, el Ejecutivo volvió a intervenir aprobando un escudo social destinado a proteger tanto a la ciudadanía como al tejido empresarial del país. En respuesta a Núñez Feijóo, quien repite en sus mítines que el Gobierno no reduce impuestos, López le contestó que el Ejecutivo socialista ha impulsado rebajas fiscales por valor de 38.400 millones de euros en la factura de la luz y el gas, decisiones que siempre han contado con el voto en contra del PP. El ministro recordó además que “cuando se disparó el precio del gas y de la electricidad, Pedro Sánchez se fue a Bruselas, luchó, batalló y se inventó la ‘solución ibérica’”. Esta medida fue calificada por como ‘el timo ibérico’, aunque, en palabras de López, “lo que es un timo es la derecha y la ultraderecha porque la ‘solución ibérica’ protegió al país”. En este contexto, ha subrayado que “otra vez tenemos a un Gobierno protegiendo a España, liderando la respuesta y haciendo que el país sea una referencia y un orgullo internacional”. En esa línea, afirmó que España es hoy “un referente mundial de la paz” y “el faro para un mundo mejor”.